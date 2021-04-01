В ДНР заявили о гибели ребенка в результате удара украинского БПЛА

"Боевики 59 бригады вооруженных сил Украины, выполняя преступный приказ ... применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством", - говорится в сообщении.

"В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в Народной милиции.

Фото: РИА Новости/Сергей АверинОдин ребенок погиб, женщина получила ранения в субботу в результате атаки БПЛА украинских силовиков. Об этом сообщило Управление Народной милиции ДНР.Отмечается, что нападение было совершено на жилой район в населённом пункте Александровское, где в момент атаки во дворе находились два мирных жителя.