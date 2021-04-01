Комбриг ВСУ приказал списать похищенные боеприпасы на фиктивные занятия – Народная милиция

Командир одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, приказал списать похищенные боеприпасы на проведение фиктивных занятий по огневой подготовке. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко.

Он рассказал, что очередной инцидент с хищением боеприпасов был зафиксирован в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

"Комбриг (полковник Владимир) Шворак, скрывая информацию от командования оперативно-тактической группировки "Север" о хищении боеприпасов во 2-м десантно-штурмовом батальоне, приказал восполнить боекомплект со склада бригады и организовать фиктивное списание похищенных боеприпасов на проведение занятий по огневой подготовке батальона с заполнением всей отчетной документации", - проинформировал офицер пресс-службы.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что сотрудники СБУ за неделю выявили в зоне проведения так называемой операции объединенных сил четыре тайника с оружием и боеприпасами ВСУ, предназначавшимися для продажи.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

03 апреля — Луганск