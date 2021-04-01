Боец ВСУ получил тяжелые ранения при подрыве машины на украинской мине – Народная милиция

Хаотичное минирование киевскими силовиками в зоне так называемой операции объединенных сил ("ООС") привело к подрыву грузовика и ранению бойца ВСУ. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что "выполняя указания командующего "ООС" (генерала Владимира) Кравченко о наращивании минно-взрывных заграждений как на переднем крае, так и в тыловых районах, подразделения ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" продолжают хаотичное минирование местности, что приводит к очередным небоевым потерям".

"Так, в зоне ответственности 9-го отдельного мотопехотного батальона 59-й бригады на неизвестном взрывном устройстве подорвался грузовой автомобиль ЗИЛ, водитель которого получил множественные осколочные ранения и в тяжелом состоянии доставлен в военно-медицинский госпиталь населенного пункта Краматорск", - рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что сотрудники украинской военной службы правопорядка "предварительно установили, что подорвавшийся военнослужащий был прикомандирован в распоряжение командира 9-го батальона из роты обеспечения для подвоза материальных средств, о нахождении мин по маршруту следования не знал".

"Кроме того, установлено, что на рабочей карте командира батальона районы минно-взрывных заграждений крайний раз уточнялись в ноябре 2020 года", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что потери ОТГ ВСУ "Север" из-за подрывов на украинских минах с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением составили 267 военнослужащих, 119 из которых погибли.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

03 апреля — Луганск