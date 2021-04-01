Синоптики прогнозируют 4 апреля в ЛНР до 10 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 4 апреля будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 10 градусов тепла днем, местами пройдет небольшой дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 3 апреля до 21:00 4 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 5-10 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса тепла, днем – плюс 8-10 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается ноль – минус 2 градуса и 7-9 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов тепла ночью и от 7 до 9 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 5 апреля будет облачно с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь; температура воздуха ночью минус 2 - плюс 3 градуса, днем 7-12 градусов тепла. 6 апреля - переменная облачность, ночью местами слабый дождь; температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов выше нуля, днем 8-13 градусов тепла.

03 апреля — Луганск