Володин призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своём Telegram-канале сообщения о гибели ребёнка в Донбассе, заявил о необходимости обсудить исключение Украины из Совета Европы, передает RT.
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«Сегодня произошла трагедия», — заявил Володин.
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При этом, как пишет председатель Госдумы, «о ней не пишут европейские СМИ, нет заявлений Европарламента и Госдепа США, не выступают министры иностранных дел европейских государств, не принимаются решения по высылке дипломатов, не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом».
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«Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся», — сообщил он.
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Володин заявил, что считает необходимым, чтобы «ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины».
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«Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», — отметил спикер.
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