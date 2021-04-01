У российского консульства в Одессе собралась толпа радикалов с фаерами

Фото: РИА НовостиУкраинские националисты устроили акцию протеста у консульства России в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба партии "Нацкорпус", организовавшая акцию, передает РИА Новости.в ЂНационалисты выступают против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Они обвинили его в "разжигании войны" в Донбассе, потребовав посадить политика в тюрьму и национализировать его имущество. Участники акции облили красной краской флаги России и ОПЗЖ, а после подожгли их.в ЂВ митинге приняли участие несколько десятков человек. Они держали в руках флаги "Нацкорпуса" и плакаты с надписью "Россия = ОПЗЖ".в ЂНа снятых очевидцами кадрах видно, что радикалы зажгли фаеры напротив российской дипмиссии. На месте дежурили полицейские, но они никак не препятствовали участникам акции.в ЂПротив самого Медведчука киевские власти ввели санкции. В список украинского Совета национальной безопасности и обороны в общей сложности попали 19 попали юридических и восемь физических лиц, в том числе владельцы самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Политик 16 марта обжаловал в Верховном суде соответствующий указ главы государства.Кроме того, в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие еще одно решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, владеющего ими. Телеканалы, попавшие под санкции, оппозиционны к власти и ассоциируются с Медведчуком.