С 1 сентября в Украине изменят правила доставки и выплаты пенсий. Банк будет другим



С 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будет начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.

«Постановлением вводится конкурсный механизм отбора поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту жительства получателей. На сегодня поставщиком таких услуг является АО «Укрпочта» на монопольных условиях. Предусмотрено, что тарифы за предоставление этих услуг будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса, и не могут быть выше тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи, установленных правительством», — сообщили в Минсоцполитики.

Выбрать уполномоченный банк можно до 1 сентября 2021 года. В случае, если до этой даты получатель выплат не будет иметь счета, его откроют по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социальной защиты.

В министерстве добавили, что изменить уполномоченный банк можно в любой момент.

С 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме:

— людей с инвалидностью I группы;

— лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

— лиц, достигших 80-летнего возраста;

— получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия на уход.

Лица из вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через учреждение, отобранное на конкурсе, либо через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.

Оплата услуг по доставке пенсий и денежной помощи для указанных 4 категорий населения будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда Украины или средств государственного бюджета. Школа выживания - Сегодня, 12:00 0 Кабинет Министров одобрил постановление «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.С 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будет начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.«Постановлением вводится конкурсный механизм отбора поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту жительства получателей. На сегодня поставщиком таких услуг является АО «Укрпочта» на монопольных условиях. Предусмотрено, что тарифы за предоставление этих услуг будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса, и не могут быть выше тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи, установленных правительством», — сообщили в Минсоцполитики.Выбрать уполномоченный банк можно до 1 сентября 2021 года. В случае, если до этой даты получатель выплат не будет иметь счета, его откроют по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социальной защиты.В министерстве добавили, что изменить уполномоченный банк можно в любой момент.С 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме:— людей с инвалидностью I группы;— лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;— лиц, достигших 80-летнего возраста;— получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия на уход.Лица из вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: либо через учреждение, отобранное на конкурсе, либо через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.Оплата услуг по доставке пенсий и денежной помощи для указанных 4 категорий населения будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда Украины или средств государственного бюджета. Школа выживания - Сегодня, 12:00 0

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