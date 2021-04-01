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Новый вид мошенничества на Донбассе. Женщина лишилась 25 тысяч гривен

robot Сегодня, 12:0045Новости
Новый вид мошенничества на Донбассе. Женщина лишилась 25 тысяч гривен
Жертвой нового вида мошенничества на Донбассе стала женщина, проживающая в населенном пункте Сватово.
Об этом сообщает пресс служба Национальной полиции Луганской области.
«Женщина нашла объявление в Интернете о предоставлении услуг по трудоустройству за рубежом, позвонила по указанному номеру и договорилась с неизвестным мужчиной о подписании договора», — говорится в сообщении.
Как стало известно, документ включал предоставление консультаций и содействия в трудоустройстве. Далее женщина получила от аферистов счет, на который она отправила около 25 000 гривен.
В конце концов, после осуществления женщиной оплаты, авторы сетевого объявления на связь больше не выходили.
«Уважаемые граждане! Чтобы не стать жертвой подобных аферистов, стоит «иметь дело» только с проверенными кадровыми агентствами! Запомните, что добросовестный работодатель или агентство по подбору персонала никогда не просят заплатить за получение должности и оказанные услуги», — отмечают правоохранители. Новости Региона - Сегодня, 11:30 154

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