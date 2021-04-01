В Луганске за прошедшие сутки — 71 новый случай заболевания COVID-19, двое умерли, всего болеет 364 человека
Луганские медики за сутки зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
«Всего по состоянию на 09:00 4 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 3852», — говорится в сообщении.
По данным минздрава сейчас болеет короновирусом 364 человека, за сутки от болезни скончались 2 пациента. Всего умерших от COVID-19 — 330 человек.
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«Всего по состоянию на 09:00 4 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 3852», — говорится в сообщении.
По данным минздрава сейчас болеет короновирусом 364 человека, за сутки от болезни скончались 2 пациента. Всего умерших от COVID-19 — 330 человек.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3158 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 11:20 158
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