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В Луганске за прошедшие сутки — 71 новый случай заболевания COVID-19, двое умерли, всего болеет 364 человека

verter Сегодня, 12:0053Новости
В Луганске за прошедшие сутки — 71 новый случай заболевания COVID-19, двое умерли, всего болеет 364 человека
Луганские медики за сутки зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
«Всего по состоянию на 09:00 4 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 3852», — говорится в сообщении.
По данным минздрава сейчас болеет короновирусом 364 человека, за сутки от болезни скончались 2 пациента. Всего умерших от COVID-19 — 330 человек.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3158 человек. Красота и здоровье - Сегодня, 11:20 158

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