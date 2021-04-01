Пенсионеры вновь начали получать СМС от «Ощадбанка». Что делать луганчанам
Несколько лет аферисты активизируют рассылки СМС о «блокировке» карт Ощадбанка. Не так давно пенсионеры из числа ВПЛ снова стали получать сообщения и звонки. Сегодня злоумышленники все более изощренно маскируются под соцслужбы или банковские сервисы. Как от них уберечься рассказали эксперты «Ощадбанка».
Чаще всего от злоумышленников приходит сообщение такого содержания: «Ощадбанк. Ваша карта заблокирована. Звонки на инфоцентр по такому-то номеру / информация на таком-то сайте».
Есть также свежие примеры, которые рассказали люди, проживающие в ОРДЛО. Так, одному пенсионеру пришло сообщение: «Ощадбанк. Ваша картка заблокована та обнульована. Передзвоніть за номером ...». Также поступил звонок с незнакомого номера с кодом 044. Неизвестные представились службой безопасности банка, заявили о проблемах с картой и попытались выманить реквизиты.
Несмотря на все предупреждения, пожилые люди все равно становятся жертвами преступников.
«Сотрудники банка не спрашивают у клиента данные карточки. Если кто-то звонит, присылает SMS с неизвестного номера или электронное письмо с неизвестного адреса и представляется сотрудником банка, просит назвать номер платежной карты, срок ее действия, трехзначный код на обратной стороне карты, то это мошенник! Положите трубку. Позвоните в контактный центр банка», — подчеркивают в департаменте электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.
В банке добавили, что мошенники нередко прибегают к хитростям.
Например, могут сказать: «Продиктуйте номер отделения банка, в котором вам выдали карточку, — это трехзначное число на обратной стороне карточки». На самом деле это CVC2 / CVV2-код, который нельзя называть третьим лицам. Узнав этот код, мошенники как раз и воруют деньги со счетов.
В Ощадбанке обращают внимание, что мошенники могут представляться работниками банка, Пенсионного фонда, благотворительного фонда, полиции или СБУ, магазина или национальной лотереи. Часто мошенники выдают себя покупателей товара, который жертва продает в Интернете, и запрашивают данные карты якобы для предоплаты.
Что нужно сделать, если вам пришло сообщение о «блокировке» карты Ощадбанка или вам звонят из-за «проблем» с картой:
Ни в коем случае не звонить по указанным в сообщении телефонам и не открывать из него ссылки на сайты.
Никому не сообщать данные своей карты: PIN-код, срок ее действия, CVC2 / CVV2-код, пароли интернет-банкинга и коды подтверждения онлайн-платежа в SMS или в сообщениях в мессенджере.
Набрать контакт-центр Ощадбанка по номеру 0 800 210 800, уточнить информацию о состоянии своего счета, убедиться, что ваша карта в порядке и деньги целы. Либо проверить информацию по своей карте в Ощад 24/7.
Если вам поступило сообщение якобы от банка о подтверждении списания средств за покупку, которую вы не совершали, и предоставляется номер телефона, — не набирайте этот номер.
Если вы случайно раскрыли данные платежной карты мошенникам, немедленно звоните по телефону на обороте карточки в контакт-центр банка для блокировки карты и учетной записи.
В Ощадбанке напоминают, что общаться с банком следует только через официальные каналы коммуникаций:
номер экстренной связи с банком — на обороте карточки. В Ощадбанке это контакт-центр: 0 800 210 800;
чат-боты — на официальном сайте https://www.oschadbank.ua/ua/chat; в Messenger m.me/Oschadbot, на Фейсбуке https://www.facebook.com/oschadbot/, в Telegram @Oschadbot и е-mail: [email protected]
Официальную информацию можно получить только на официальном сайте https://www.oschadbank.ua/ua, а также в отделениях Ощадбанка.
Если вам пришлось столкнуться с мошенниками, вы можете сообщить об этом в киберполицию по телефону 0 800 505 170 или подать заявление по ссылке: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/
«Главной ошибкой, из-за которой можно стать жертвой мошенников и потерять деньги, является отсутствие знания азов финансовой и информационной безопасности или пренебрежение ими. Необходимо знать правила безопасности и соблюдать их. Только так можно обезопасить себя от потерь», — отмечают в Ощадбанке.
По материалам «Новости Донбасса» Школа выживания - 03 апреля 2021 2263
Чаще всего от злоумышленников приходит сообщение такого содержания: «Ощадбанк. Ваша карта заблокирована. Звонки на инфоцентр по такому-то номеру / информация на таком-то сайте».
Есть также свежие примеры, которые рассказали люди, проживающие в ОРДЛО. Так, одному пенсионеру пришло сообщение: «Ощадбанк. Ваша картка заблокована та обнульована. Передзвоніть за номером ...». Также поступил звонок с незнакомого номера с кодом 044. Неизвестные представились службой безопасности банка, заявили о проблемах с картой и попытались выманить реквизиты.
Несмотря на все предупреждения, пожилые люди все равно становятся жертвами преступников.
«Сотрудники банка не спрашивают у клиента данные карточки. Если кто-то звонит, присылает SMS с неизвестного номера или электронное письмо с неизвестного адреса и представляется сотрудником банка, просит назвать номер платежной карты, срок ее действия, трехзначный код на обратной стороне карты, то это мошенник! Положите трубку. Позвоните в контактный центр банка», — подчеркивают в департаменте электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.
В банке добавили, что мошенники нередко прибегают к хитростям.
Например, могут сказать: «Продиктуйте номер отделения банка, в котором вам выдали карточку, — это трехзначное число на обратной стороне карточки». На самом деле это CVC2 / CVV2-код, который нельзя называть третьим лицам. Узнав этот код, мошенники как раз и воруют деньги со счетов.
В Ощадбанке обращают внимание, что мошенники могут представляться работниками банка, Пенсионного фонда, благотворительного фонда, полиции или СБУ, магазина или национальной лотереи. Часто мошенники выдают себя покупателей товара, который жертва продает в Интернете, и запрашивают данные карты якобы для предоплаты.
Что нужно сделать, если вам пришло сообщение о «блокировке» карты Ощадбанка или вам звонят из-за «проблем» с картой:
Ни в коем случае не звонить по указанным в сообщении телефонам и не открывать из него ссылки на сайты.
Никому не сообщать данные своей карты: PIN-код, срок ее действия, CVC2 / CVV2-код, пароли интернет-банкинга и коды подтверждения онлайн-платежа в SMS или в сообщениях в мессенджере.
Набрать контакт-центр Ощадбанка по номеру 0 800 210 800, уточнить информацию о состоянии своего счета, убедиться, что ваша карта в порядке и деньги целы. Либо проверить информацию по своей карте в Ощад 24/7.
Если вам поступило сообщение якобы от банка о подтверждении списания средств за покупку, которую вы не совершали, и предоставляется номер телефона, — не набирайте этот номер.
Если вы случайно раскрыли данные платежной карты мошенникам, немедленно звоните по телефону на обороте карточки в контакт-центр банка для блокировки карты и учетной записи.
В Ощадбанке напоминают, что общаться с банком следует только через официальные каналы коммуникаций:
номер экстренной связи с банком — на обороте карточки. В Ощадбанке это контакт-центр: 0 800 210 800;
чат-боты — на официальном сайте https://www.oschadbank.ua/ua/chat; в Messenger m.me/Oschadbot, на Фейсбуке https://www.facebook.com/oschadbot/, в Telegram @Oschadbot и е-mail: [email protected]
Официальную информацию можно получить только на официальном сайте https://www.oschadbank.ua/ua, а также в отделениях Ощадбанка.
Если вам пришлось столкнуться с мошенниками, вы можете сообщить об этом в киберполицию по телефону 0 800 505 170 или подать заявление по ссылке: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/
«Главной ошибкой, из-за которой можно стать жертвой мошенников и потерять деньги, является отсутствие знания азов финансовой и информационной безопасности или пренебрежение ими. Необходимо знать правила безопасности и соблюдать их. Только так можно обезопасить себя от потерь», — отмечают в Ощадбанке.
По материалам «Новости Донбасса» Школа выживания - 03 апреля 2021 2263
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