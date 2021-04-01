Делегация Украины заявила, что не будет участвовать в Минских переговорах

«Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока модератор ОБСЕ Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса. Наша делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано», — заявил Леонид Кравчук.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу не собирается продолжать участвовать в переговорах, пока из состава российской делегации не будет удалена Майя Пирогова.Об этом заявил глава украинской делегации Леонида Кравчука в эфире телеканала «Украина 24».Майя Пирогова долгое время работала в структурах ДНР. В 2015-м году она возглавила «департамент государственной информационной политики Министерства информации ДНР». Шевченковский районный суд города Черновцы в 2018 году заочно приговорил ее к десяти годам заключения, однако Российская Федерация привлекла Пирогову к переговорам по Донбассу.В настоящее время членам украинской делегации не известно, будет ли Пирогова присутствовать на следующем заседании ТКГ по Донбассу. Согласно информации российской стороны и представителей ОРДЛО, она заболела и временно не может появляться на консультациях. Новости Украины - Сегодня, 12:33 270