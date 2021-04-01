НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Аксакал и скоморохи, оплеуха ЗЕльфие и генерал-рассказчик

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя, несмотря на договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения имела тенденцию к обострению. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили четырнадцать обстрелов нашей территории с применением, запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских орудий, 82-мм минометов, гранатометов различных типов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.В результате украинской агрессии погиб военнослужащий Народной милиции.Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины был нарушен 551 раз, из них 127 – после вступления в силу допмер; 25 защитников Республики погибли, 18 получили ранения. Среди мирного населения 4 человека погибли, 25 получили ранения, повреждены 151 объект гражданской инфраструктуры.АКСАКАЛ И СКОМОРОХИДолгое время итоги регулярных встреч Контактной группы сводились к формуле "договорились договариваться". Состоявшаяся на этой неделе видеоконференция участников Минских переговоров показала, что стало только хуже. Помимо того, что нет продвижения ни по одному вопросу, практически заблокирована работа в политической подгруппе, а в трех остальных результаты дискуссий стремятся к нулю, Киев окончательно заврался и запутался в своих показаниях.Возглавляющий киевскую делегацию аксакал украинского политикума Леонид Кравчук, выйдя из аморфного состояния, вдруг призвал участников к согласованию некой формулировки, которая должна каким-то образом переподтвердить приверженность сторон Мерам по усилению режима прекращения огня с определенной даты и установленного времени. Этой датой, по его мнению, могло стать 1 апреля. Не знаю, за дураков он всех держит, шутит так своеобразно или чего запамятовал, но только вот действующие с 27 июля 2020 года допмеры никто не отменял.В попытках равняться на ветеранов, один из внештатных скоморохов украинской делегации Гармаш пошел еще дальше и призвал "вернуться к соблюдению режима прекращения огня". В силу своей неразвитости он тем самым подтвердил, что Украина от участия в реализации мер по усилению режима прекращения огня отказалась. Данный факт подтверждает и публикация тех самых "Мер" на сайте украинского оборонного ведомства, текст которых за время нахождения публикации в доступе претерпел странные метаморфозы. В недавно "обновленном" Украиной документе пропали пункты "а" и "д", а также примечание, в котором приводится толкование термина "наступательные действия". Текст еще двух пунктов существенно искажён, а последний абзац вообще звучит как прямая угроза.По итогам переговоров Республики Донбасса и России заявили, что Украина продолжает уклоняться от своих обязательств, в том числе и по соблюдению перемирия.Хочу обратить внимание на то, что помимо саботажа переговорного процесса киевским властям важно не дать гражданам Украины получать информацию о ситуации на Минской переговорной площадке. Для этого украинская делегация в Контактной группе настырно продолжает настаивать на режиме секретности переговоров. Ведь придание гласности всех выкрутасов делегатов, основной задачей которых является не допустить разрешения конфликта, может сильно не понравиться людям, уставшим от многолетней войны.ЕВРОПЕЙСКАЯ ОПЛЕУХАНа этой неделе лидеры России, Франции и Германии провели видеоконференцию.По итогам встречи Кремль сообщил о том, что в ходе переговоров Москва подчеркнула безальтернативность Минских соглашений и "важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском, и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса". Также была высказана озабоченность по поводу "провоцируемой Украиной эскалации вооружённого противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня".Елисейский дворец подчеркнул "необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Украине и выработке пути выхода из кризиса в соответствии с Минскими договоренностями". Берлин также призвал к проведению переговоров по реализации "Минска-2", в том числе и в рамках "нормандского формата".Во всех этих заявлениях нет ничего того, что не говорилось бы ранее. Примечательно то, что на встречу, одним из главных пунктов повестки которой был вопрос Донбасса, не пригласили преЗЕдента Украины. Вопли из Киева о том, что нельзя обсуждать Украину без участия Украины, были проигнорированы в европейских столицах. Этим Париж и Берлин однозначно дали понять "украинским партнерам", что их равноправными никто не считает.Зная нарциссизм Зеленского, можно представить, насколько болезненный удар по тщеславному самолюбию получил преЗЕдент "европейской державы". Хотелось бы надеяться на то, что громкая политическая оплеуха мирового масштаба хоть немного приведет его в чувство и заставит задуматься о необходимости выполнять обязательства.СТАРИК И КОМИК"Господин назначил меня любимой женой!" Этой фразой Зульфии из фильма "Белое солнце пустыни" можно охарактеризовать смысловую и эмоциональную нагрузку сообщений Киева о телефонном разговоре преЗЕдента Украины и престарелого постояльца американского Белого дома.Следует отметить, что этот разговор, которого так ждала украинская ЗЕльфия, произошел даже раньше, чем планировалось. Хозяева явно планировали еще немного помариновать президента "европейской державы", дабы дать понять, что его место - в прихожей барина. Но обострение в Донбассе и вопли Киева и сопение в Вашингтоне в связи с якобы наращиванием российских войск у украинской границы приблизили долгожданный миг коммуникации. И через день после того, как министр обороны Украины Таран пообщался со своим заокеанским черным командиром, большой "сонный Джо" таки решил переговорить с маленьким украинским комиком. Основной темой разговора был Донбасс, однако, о чем именно договорились президенты, обе стороны своим гражданам решили не сообщать, ограничившись общими фразами.Белый дом заявил, что Байден "подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму", "подчеркнул свою приверженность к активизации стратегического партнерства между Украиной и США, а также поддержал план президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализацию комплекса реформ".Словоблудие Зеленского, пребывавшего в эйфории от факта общения с повелителем, было еще более водянистым. Божился "реформировать Украину" и "достичь мира".Что дал этот телефонный разговор жителям Донбасса? Обострение на линии соприкосновения. Похлопанная барином по плечу или еще по какому месту Украина решила продемонстрировать силу.Не иначе как в рамках "достижения мира" Киев впервые за долгое время начал применять при обстрелах крупнокалиберную артиллерию и минометы. Народная милиция ЛНР понесла потери.Но эйфория в Киеве очень быстро пройдет, а наши оборонные ведомства уже перестали стесняться давать адекватный ответ на противоправные действия украинских террористов.ГЕНЕРАЛ СКАЗОЧНЫХ ИСТОРИЙГлавнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак проявил на этой неделе медиаактивность, дав большое интервью украинскому пропагандистскому изданию и выступив с трибуны Рады. Заявления Хомчака были провокационными и порой имели слабое отношение к реальности.По словам украинского главнокомандующего, ВСУ в настоящее время готовятся к различным вариантам развития событий на Юго-Востоке, в том числе готовятся и к наступлению на Донбасс. Для реализации этих стратегических задумок во взаимодействии с западными партнерами создаются учебные базы. Хомчак утверждает, что в целом украинский преЗЕдент готов отдать команду о начале наступления, как только будет принято решение о целесообразности такого шага. При этом главный украинский военный вроде бы даже понимает, что риски в данном случае крайне высоки, да и ведение боевых действий в густонаселенных агломерациях, в частности в Донецке, чревато большим количеством жертв среди мирного населения.Если перевести с хомчаковского на русский, то получается, что Киев готов наступать на Донбасс, но боится, что помощь в отражении агрессии Луганску и Донецку окажет Россия, а против нее Украине не выстоять по определению. А жертвы среди мирных жителей, равно как и нарушения норм международного гуманитарного права, украинских руководителей волнуют в крайне малой степени.Посылы для представителей Киева в принципе не новые, все и так знают, что население Донбасса нынешних украинских власть предержащих не интересует, им нужны только территории и объекты инфраструктуры.Интересно другое. Киев семь лет заявляет об участии Москвы в конфликте в Донбассе, а тут вдруг главнокомандующий всея Украины говорит, что специалисты начали оценку рисков возможного вмешательства России в случае нападения ВФУ на Донбасс. Тут либо шизофрения, либо невольное признание того, чего Киев столько лет не хочет признавать: идет гражданская война, в которой единственным государством-агрессором является государство Украина.Нетривиальные высказывания Хомчак продолжил во время выступления в ВРУ. Помимо стандартных мантр о наращивании Россией сил и средств вдоль украинской границы была рассказана феерическая история о гибели на прошлой неделе в районе Шум четырех украинских боевиков. Оказывается, их всех расстрелял, причем по очереди и в спину, снайпер. Но погибшие "воины света" на свист пуль не обращали большого внимания, беспрестанно и самоотверженно бросаясь на помощь гибнущим "побратимам".Любовь к героике явно подвела Хомчака и его референтов и штатных сказочников из пресс-службы. Сочиняя патетичную байку, они упустили из виду, что ранее тем же ведомством была запущена другая версия, в которой утверждалось, что боевики погибли в результате минометного обстрела, к которому потом "Карамелька" Арестович для весомости присовокупил стрельбу из АГС-17. Помимо завравшихся представителей Украины различного уровня в этой истории для Киева есть еще один большой прокол: СММ ОБСЕ никакого - ни минометного, ни снайперского - обстрела со стороны Народной милиции ДНР в тот день в том месте не зафиксировала.В общем, Хомчак и те, кто отдал ему команду поторговать лицом и погонами в медиапространстве, вместо продвижения "политики партии" устроили очередной психоделический балаган, попутно признав ряд фактов, которые сами всегда признавать отказывались.04 апреля — Луганск