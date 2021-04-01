Мирный житель подорвался на взрывном устройстве ВСУ у Николаевки – Народная милиция

Мирный житель подорвался на взрывном устройстве, сброшенном киевскими силовиками с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе села Николаевка. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"По полученной нами информации, на берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Николаевка на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью БПЛА, подорвался мирный житель", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мужчина "получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был доставлен в лечебное учреждение", а также призвали жителей Республики "проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры".

"В очередной раз акцентируем внимание на недопустимость беспорядочного минирования местности украинскими боевиками, а также на намеренные преступные действия в отношении мирного населения Республики. Сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой жизни мирного населения, проживающего в прифронтовых районах Республики", - добавили в оборонном ведомстве.

Там также призвали международных наблюдателей и мировую общественность обратить внимание "на террористические действия украинской стороны, демонстрирующие нарушение Женевской конвенции".

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что только за два месяца 2020 года на украинских минах подорвались 12 мирных жителей Донбасса.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

04 апреля — Луганск