ЛГАКИ приглашает луганчан на выставку, флешмоб и концерт, посвященные 19-летию вуза

Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского приглашает луганчан на выставку, флешмоб и концерт, посвященные 19-летию вуза. Об этом сообщил пресс-центр ЛГАКИ.

"19-я диагональ" - общее название, под которым студенты и педагоги главного творческого вуза Донбасса проведут ряд арт-акций, чтобы представить луганчанам, как прожили этот год, чему научились. Дорогие земляки, мы приглашаем вас", - говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что 5 апреля в 14:00 в концертном зале корпуса ЛГАКИ по адресу: Красная площадь, 7 состоится открытие художественной выставки работ студентов и преподавателей факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства, "где картины вначале "оживут" на большом экране".

В полдень 6 апреля в сквере между 4-м и 5-м корпусами вуза стартует студенческий флешмоб "Птицы возвращаются домой".

В это же время 7 апреля пройдет торжественное мероприятие, в ходе которого педагогам и сотрудникам вуза будут вручены государственные и ведомственные награды.

"Самой масштабной акцией к 19-летию академии станет традиционный отчетный концерт, в котором примут участие все студенческие творческие коллективы вуза. Концерт состоится 8 апреля во Дворце культуры имени Ленина. Начало - в 16:00", - добавили в ЛГАКИ.

В вузе отметили, что гостям мероприятий необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

ЛГАКИ была основана 8 апреля 2002 года. В настоящее время обучение студентов ведется на четырех факультетах и кафедре социально-гуманитарных дисциплин, в структуру вуза также входят колледж, учебно-научный центр и Детская академия искусств.

04 апреля — Луганск