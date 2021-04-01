Штаб "ООС" проверяет бригаду ВСУ из-за подрывов бойцов на своих минах – Народная милиция

Комиссия инженерной службы штаба так называемой операции объединенных сил ("ООС") и группа саперов проводят проверку в одной из бригад ВСУ из-за регулярных подрывов киевских силовиков на украинских минах. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Нашей разведкой в районе населенного пункта Войтово в зоне ответственности 80-й бригады отмечена работа комиссии инженерной службы штаба "ООС" и группы саперов. Их работа обусловлена небоевыми потерями, которые 80-я бригада регулярно несет в результате подрывов на своих минно-взрывных заграждениях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с момента вступления в силу Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением в соединении "насчитывается 14 боевиков погибшими и 18 ранеными, и это с тем учетом, что 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада находится в зоне карательной операции всего полгода".

"В ходе работы комиссии выявлен ряд грубых нарушений требований наставления по военно-инженерному делу. В частности, при установке минно-взрывных заграждений инженерно-саперные подразделения ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности. Кроме того, комиссия отметила несоответствия в формулярах минных полей, установленных в период с октября 2020 года по февраль 2021 года", - рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что потери оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" из-за подрывов на украинских минах с момента вступления в силу Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением составили 267 военнослужащих, 119 из которых погибли.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

04 апреля — Луганск