ВСУ с июля шесть раз применили ударные беспилотники для ударов по ЛНР – Народная милиция

Киевские силовики шесть раз применяли ударные беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по территории ЛНР после вступления в силу Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"С момента вступления в силу комплекса дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня украинская сторона шесть раз применяла беспилотные летательные аппараты ударного типа по территории Республики, в результате чего двое военнослужащих Народной милиции ЛНР получили ранения", - говорится в сообщении.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

04 апреля — Луганск