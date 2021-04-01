"Россия имеет право уничтожать суда, представляющие угрозу ее гражданскому флоту. Сообщается, что российский военный корабль уже вышел в соответствующие воды и его ракеты готовы к действию. Если польские силы вновь попытаются беспокоить строителей “СП-2”, то им придется иметь дело с российскими военными", — пишут военные эксперты.

Провокации Варшавы в районе строительства газопровода "Северный поток — 2" могут привести к серьезным последствиям для поляков, пишет китайское издание Sohu.mil.ru / Прессс-лужба Министерства обороны РФРоссия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток — 2" до конца этого года. Этот проект не устраивает некоторые стран, включая США и Польшу. Недавно Варшава попыталась сорвать проходящие на "СП-2" строительные работы, цитирует китайское издание "ПолитРоссия".Для США "Северный поток — 2" как кость в горле, поэтому они всячески стараются надавить на страны-союзников, чтобы не дать России реализовать этот проект. Вашингтон ранее ввел санкции против Германии, однако это лишь временно заморозило строительство. Теперь, когда рабочим остается проложить последние километры трубопровода, США решились на более отчаянные меры и надавили на Польшу.Ранее строители "СП-2" заявили, что польский военный корабль выполнял свои маневры недалеко от трубоукладчика "Фортуна". Более того, наблюдались провокации со стороны рыбаков и авиации Польши.Россия сообщила, что терпеть такие провокации не намерена и будет вынуждена оказать давление, если иностранные суда или авиация будут угрожать строителям "Северного потока — 2". В зону строительства газопровода уже направился корабль ВМФ РФ, что может оказаться "неприятным подарком" для Польши, резюмирует Sohu.Мария Верескова