В Киеве заявили, что США откажутся воевать на стороне Украины в Донбассе
Поддержка Украины Вашингтоном не означает, что в случае возобновления боевых действий в Донбассе американцы будут воевать бок о бок с украинскими солдатами.
facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ
Командующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Михаил Забродский уверен, что в случае возобновления войны в Донбассе бойцы ВСУ будут воевать в одиночку. Он отметил, что натовские солдаты не помогут Украине в конфликте, но подчеркнул, что западная поддержка критически важна для Киева. Забродский с сентября 2017 года значится фигурантом уголовного дела, которое Следственный комитет РФ возбудил против него по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса РФ, за применение запрещенных средств для ведения войны и геноцид.
В последние дни участились обстрелы украинскими военными населенных пунктов на территории ДНР и ЛНР. В субботу 3 апреля в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погиб ребенок и ранена его бабушка. Президент Украины Владимир Зеленский даже не выразил соболезнование родным погибшего, что подчеркнул председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, призвавший исключить Украину из Совета Европы.
В этих условиях президент США Джозеф Байден заявил о готовности поддержать Киев "перед лицом российской агрессии", а Министерство обороны Украины заверил в поддержке Вашингтона в случае войны с Россией. Министерство иностранных дел РФ назвало очередным вымыслом украинского руководства разговоры о потенциальной войне. Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что Москва не заинтересована в эскалации напряженности в Донбассе и в военном конфликте с Украиной.
Мария Верескова
facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ
Командующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Михаил Забродский уверен, что в случае возобновления войны в Донбассе бойцы ВСУ будут воевать в одиночку. Он отметил, что натовские солдаты не помогут Украине в конфликте, но подчеркнул, что западная поддержка критически важна для Киева. Забродский с сентября 2017 года значится фигурантом уголовного дела, которое Следственный комитет РФ возбудил против него по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса РФ, за применение запрещенных средств для ведения войны и геноцид.
В последние дни участились обстрелы украинскими военными населенных пунктов на территории ДНР и ЛНР. В субботу 3 апреля в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погиб ребенок и ранена его бабушка. Президент Украины Владимир Зеленский даже не выразил соболезнование родным погибшего, что подчеркнул председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, призвавший исключить Украину из Совета Европы.
В этих условиях президент США Джозеф Байден заявил о готовности поддержать Киев "перед лицом российской агрессии", а Министерство обороны Украины заверил в поддержке Вашингтона в случае войны с Россией. Министерство иностранных дел РФ назвало очередным вымыслом украинского руководства разговоры о потенциальной войне. Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что Москва не заинтересована в эскалации напряженности в Донбассе и в военном конфликте с Украиной.
Мария Верескова
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