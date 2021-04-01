В Киеве заявили, что США откажутся воевать на стороне Украины в Донбассе

Поддержка Украины Вашингтоном не означает, что в случае возобновления боевых действий в Донбассе американцы будут воевать бок о бок с украинскими солдатами.facebook.com / Генеральний штаб ЗСУКомандующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Михаил Забродский уверен, что в случае возобновления войны в Донбассе бойцы ВСУ будут воевать в одиночку. Он отметил, что натовские солдаты не помогут Украине в конфликте, но подчеркнул, что западная поддержка критически важна для Киева. Забродский с сентября 2017 года значится фигурантом уголовного дела, которое Следственный комитет РФ возбудил против него по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса РФ, за применение запрещенных средств для ведения войны и геноцид.В последние дни участились обстрелы украинскими военными населенных пунктов на территории ДНР и ЛНР. В субботу 3 апреля в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погиб ребенок и ранена его бабушка. Президент Украины Владимир Зеленский даже не выразил соболезнование родным погибшего, что подчеркнул председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, призвавший исключить Украину из Совета Европы.В этих условиях президент США Джозеф Байден заявил о готовности поддержать Киев "перед лицом российской агрессии", а Министерство обороны Украины заверил в поддержке Вашингтона в случае войны с Россией. Министерство иностранных дел РФ назвало очередным вымыслом украинского руководства разговоры о потенциальной войне. Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что Москва не заинтересована в эскалации напряженности в Донбассе и в военном конфликте с Украиной.Мария Верескова