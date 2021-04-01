Синоптики прогнозируют 5 апреля в ЛНР до 12 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 5 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 12 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 4 апреля до 21:00 5 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем местами слабый дождь, ночью и утром местами туман, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до плюс 5 градусов, днем 7-12 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса тепла, днем – плюс 10-12 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается ноль – 2 градуса выше нуля и 9-11 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 2 до 4 градусов тепла ночью и от 9 до 11 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 6 апреля ожидается переменная облачность, без существенных осадков; температура воздуха ночью ноль – 5 градусов выше нуля, днем плюс 8-13 градусов. 7 апреля - облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь; температура воздуха ночью 1-6, днем 13-18 градусов тепла.

04 апреля — Луганск