Жириновский заподозрил Украину в подготовке бомбардировки Киева
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Украина способна на крупную провокацию для того, чтобы обвинить Россию. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда», передает Лента.ру.
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Политик заподозрил Украину в подготовке бомбардировки собственных территорий и даже крупных городов, например Киева или Харькова.
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«Чем больше провокаций будет совершено, тем больше они получат денег. Но провокацию легче осуществить на территории Украины», — объяснил он.
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Что за деньги получит Украина и от кого, Жириновский не уточнял.
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