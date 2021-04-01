Жириновский заподозрил Украину в подготовке бомбардировки Киева

«Чем больше провокаций будет совершено, тем больше они получат денег. Но провокацию легче осуществить на территории Украины», — объяснил он.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look PressУкраина способна на крупную провокацию для того, чтобы обвинить Россию. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда», передает Лента.ру.в ЂПолитик заподозрил Украину в подготовке бомбардировки собственных территорий и даже крупных городов, например Киева или Харькова.в Ђв ЂЧто за деньги получит Украина и от кого, Жириновский не уточнял.