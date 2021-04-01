Urbi et orbi: Спаси нас от пандемии и от всех конфликтов, особенно на Донбассе

«Воскресение Христово — это не мираж, это не мановение волшебной палочки, не указание выхода из тяжелого положения, в котором мы все находимся. Пандемия идет еще в полную силу, экономический и социальный кризис бьют особенно по наиболее бедным, и, несмотря на это, и это по истине возмутительно, не прекращаются военные конфликты, а военные арсеналы только наращиваются, — сказал понтифик. — Слишком много насилия сохраняется в мире! Господи, ты — наш мир, помоги победить менталитет войны. Позволь тем, кто стал пленниками этих конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, вернуться живыми и здоровыми и к своим семьям. Внуши всем правительствам мира остановить новую гонку вооружений. Христос, дай мир возлюбленной и измученной Сирии, где миллионы людей живут в негуманных условиях».

«Воскресение Христа — это надежда для всех, кто страдает от пандемии, для больных и тех, кто потерял близких. Воскресение Христа — это и надежда для всех молодых, кто вынужден на долгое время отказаться от посещения учебных заведений и общения с друзьями. Нам всем нужны реальные отношения с другими людьми, а не виртуальные, особенно в возрасте, когда формируется личность», — резюмировал Франциск.

Папа римский Франциск выступил с традиционным пасхальным обращением Urbi et orbi («Городу и миру»), благословив католиков по случаю Воскресения Христова, которое они отмечают сегодня, 4 апреля.Папа римский отпускает грехи и дарует свое благословение по всем имеющимся в распоряжении средствам коммуникации, объявили в ватиканском соборе Святого Петра, где собрались не более 200 человек. Выступление транслировалось по телевидению, а также на многочисленных интернет-платформах в стриминге.Он также упомянул другие зоны конфликтов на Ближнем Востоке, в Йемене, Ливии, «где наконец-то виден конец годам вражды», и Мьянму, «где борются за демократию».Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение 2 мая. Пока у них продолжается строгий Великий пост.источник