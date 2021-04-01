NI назвал пять вооружений, из-за которых Украине не победить Россию

Фото: РИА Новости / © Илья ПиталевОбозреватель журнала National Interest Марк Епископос назвал пять видов вооружений в российской армии, которые обеспечат Москве победу, если начнется война с Украиной, передает РИА Новости.в ЂПо мнению автора статьи, эскалация конфликта в Донбассе может привести к войне с Россией. Он отметил, что у российской армии заметное превосходство в воздухе и по части противоракетной обороны, что создаст большие сложности для ВСУ.в ЂЕпископос считает, что Киев не сможет преодолеть российскую систему ПРО из-за того, что ВСУ не хватает скрытности. Эксперт напомнил о базирующейся в Крыму ЗРК С-400 "Триумф", которая может представлять угрозу для военных объектов на востоке и в центральной части Украины. Эта российская система способна поражать самолеты, беспилотники и ракеты в радиусе 400 километров.в ЂСледующий пункт в списке — истребители Су-35С, оснащенные ракетами класс "воздух-земля" и управляемыми бомбами. Эксперт отметил, что украинская авиация не сможет противостоять России из-за собственной отсталости и ветхости, а также численного превосходства российских ВКС.в ЂВ случае боевых действий на суше Россия воспользуется БМП-3М, уверен Епископос. Он считает, что бои будут проходить в городских условиях, и легкие и маневренные БМП будут иметь существенные преимущества по сравнению с танками.в ЂПри этом танки, прежде всего Т-90М, также внесут свой вклад в гипотетической войне. Эксперт отметил, что Россия лидирует в мире по количеству имеющихся на вооружении танков. При этом он призвал не сбрасывать со счетов украинские Т-84 "Оплот", но все же подчеркнул, что их вряд ли будет достаточно для эффективной борьбы.в ЂПятыми в списке Епископос назвал российские самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", оснащенные продвинутой технологией прицеливания и способные производить до восьми выстрелов в минуту.в ЂС февраля ситуация в Донбассе стала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Накануне в результате удара украинского беспилотника в Донбассе погиб ребенок и пострадала женщина. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал исключить Киев из Совета Европы. Парламентария поразило, что президент Украины Владимир Зеленский, отдавший приказ об обстреле, не принес соболезнования родным погибшего из-за налета БПЛА ребенка.