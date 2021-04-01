Зеленский подписал указ о санкциях против Россотрудничества
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и другим предприятиям, передает РИА Новости.
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Кроме федерального агентства, в списке значатся 11 российских компаний. Помимо "Волги-Днепр", туда вошли 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта "Дальзавод", "Севмормаш-2М", "Снабком", завод "Спецагрегат", завод "Молот-механика", специальная производственно-техническая база "Звездочка". Их подозревают в причастности к контрабанде.
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Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что организация пока не получала от властей Украины официальных уведомлений.
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Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, прекращение разных форм международного сотрудничества и другие ограничения.
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Указ вступает в силу со дня опубликования.
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