Зеленский подписал указ о санкциях против Россотрудничества

Фото: © Global Look PressПрезидент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и другим предприятиям, передает РИА Новости.в ЂКроме федерального агентства, в списке значатся 11 российских компаний. Помимо "Волги-Днепр", туда вошли 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта "Дальзавод", "Севмормаш-2М", "Снабком", завод "Спецагрегат", завод "Молот-механика", специальная производственно-техническая база "Звездочка". Их подозревают в причастности к контрабанде.в ЂГлава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что организация пока не получала от властей Украины официальных уведомлений.в ЂСанкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, прекращение разных форм международного сотрудничества и другие ограничения.в ЂУказ вступает в силу со дня опубликования.