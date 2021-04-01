На белорусском телевидении высмеяли Зеленского

Фото: ©president.gov.uaЖурналистка белорусского государственного канала "СТВ" Юлия Артюх высмеяла президента Украины Владимира Зеленского в эфире программы "Новости 24 часа", передает РИА Новости.в ЂУкраинский народ, отметила журналистка, "лазит по мусоркам в поисках еды", пока Зеленский "сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики". По мнению Артюх, это "одна из основных функций главы Украины".в ЂРанее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия – "холуй" России.в ЂВ ответ на это белорусский депутат Олег Гайдукевич отметил, что смешно слышать от украинских политических деятелей обвинения Минска в зависимой политике, поскольку на решения Киева влияют США и ЕС.в ЂУкраина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались проходившие в республике акции протеста.