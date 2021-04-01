Зеленский назвал главную цель визита в Катар

"Я считаю, что поддержка высокой динамики политического диалога на высшем уровне между нашими странами является важной составляющей дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства. Высоко ценю усилия Катара, который буквально на глазах обеспечил себе достойное место среди наиболее развитых государств мира", — заявил украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, зачем отправился в Катар. По его словам, он приехал для встречи с главой и премьером восточного государства.president.gov.ua / Офис Президента УкраиныУ сторон есть общий взгляд на украинско-катарские отношения, считает Зеленский. Их необходимо делать более интенсивными, пояснил президент Украины.Украине и Катару в последние годы удалось продвинуть сотрудничество между двумя государствами, уверен Зеленский. Он также убежден, что потенциал партнерства может быть гораздо выше.Президент Украины прибыл в Катар 4 апреля вместе со своей супругой Еленой. В рамках поездки планируется подписание ряда важных двусторонних документов, сообщает RT.Светлана Акульшина