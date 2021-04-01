Житель Республики стал жертвой пожаров на минувшей неделе – МЧС

Спасатели МЧС ЛНР на минувшей неделе ликвидировали 105 пожаров, в результате одного из них погиб мужчина. Об этом ЛИЦ сообщили в пресс-службе ведомства.

"За минувшую неделю, с 29 марта по 4 апреля, в ЛНР ликвидировано 105 пожаров, на одном из них погиб пожилой мужчина", - говорится в сообщении.

Сообщение о загорании жилого дома в поселке Дубовский поступило 2 апреля в 19:40 на линию 101 Антрацита. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в комнате на полу труп 68-летнего хозяина.

"Вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов", - прокомментировали в Министерстве.

Ранее в МЧС ЛНР отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Напомним, с 22 по 28 марта на территории ЛНР было ликвидировано 25 пожаров.

05 апреля — Луганск