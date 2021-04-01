Открытие выставки художественных работ к 19-летию ЛГАКИ состоялось в вузе (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦМультимедийная презентация художественных работ преподавателей Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского "Девятнадцатая диагональ" состоялась в вузе. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Выставка стала первым мероприятием в плане празднования 19-летия со дня образования академии.На выставке представлены 19 работ преподавателей факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства ЛГАКИ и колледжа академии, которые по заданию организаторов были созданы "под эмоциональным восприятием музыки".Презентация состоялась в концертном зале вуза, затем картины были перемещены для экспозиции в хореографический зал.Декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства академии имени Матусовского Наталья Феденко сообщила, что идея проекта принадлежит ректору учебного заведения Валерию Филиппову."Здесь представлены всевозможные техники и виды живописи и графики наших преподавателей. Музыка, которая сопровождает каждую работу, разнообразная, но в основном классическая", - отметила она.Одна из авторов выставки, председатель цикловой комиссии "Художественная фотография" отделения изобразительного искусства ЛГАКИ Людмила Суворова, представила фотоработу с названием "В интерьере академии". Она подбирала музыку уже к готовой фотографии, на которой студенты позируют в костюмах из оперы академии "Ромео и Джульетта"."Музыка у меня замечательная, из фильма Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих". Там работает труба шикарно, и я считаю, что как раз эта музыка подчеркнула интерьер нашей академии, созданный в архитектурном стиле "сталинский ампир", - сказала фотохудожник.Она отменила, что соединение зрительного объекта с музыкой "помогает художнику обогатить картину образами и представляет возможность зрителю эти образы расшифровать, раскрыть сюжет, идею автора".Филиппов подчеркнул, что выставка является попыткой "понять на уровне ассоциаций, как рождается визуальный образ"."Это презентация творческих успехов наших преподавателей. Но главное, что мы хотели показать этой выставкой, – это погружение в смысл. Хотелось показать, что произведение искусств должно быть глубоким, что оно не должно быть поверхностным. И чем больше будет смыслов заложено в произведение, тем оно будет более востребовано зрителем", - рассказал он.По его мнению, студенты ЛГАКИ "должны уметь оперировать смыслами и понимать, что основа любого произведения – заставить человека задуматься".Также он пояснил, почему выставка называется "Девятнадцатая диагональ"."Почему диагональ? Диагональ – это прямая, которая соединяет несмежные вершины; искусство – это есть вечное движение от одной вершине к другой вершине самосовершенствования, самопознания", - отметил он.Ранее Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского пригласила луганчан на выставку, флешмоб и концерт, посвященные 19-летию вуза.ЛГАКИ была основана 8 апреля 2002 года. В настоящее время обучение студентов ведется на четырех факультетах и кафедре социально-гуманитарных дисциплин, в структуру вуза также входят колледж, учебно-научный центр и Детская академия искусств.05 апреля — Луганск