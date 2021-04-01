Украина: невыученные уроки

И снова горячая пора на Донбассе. И снова взрываются снаряды, рвутся мины, страдают люди, гибнут дети. Опять в прифронтовой зоне появилось много украинских военных, наемников, появляются сведения об иностранных советниках, над Донбассом летают украинские беспилотники (в том числе закупленные у Турции).Обострение это бесспорно противоречит и минским соглашениям, причем настолько, что в очередной раз появились мнения о том, что минский процесс уже мертв, но самое главное формирует мнение о том, что на Донбассе может начаться война, в которую будет вовлечена в том числе и Россия. Тем более, что и риторика Киева, и ответные заявления Москвы совсем не блещут мирными нотами, а скорее подводят к осознанию неизбежности войны. Ровно такая же картина и в рамках политической аналитики двух стран.В этом контексте конечно должен возникнуть один очевидный вопрос — а разве Украинская сторона забыла уроки котлов 2014 года? Зеленополье, луганский аэропорт, дебальцевский котел, «южные» котлы. Все те немногочисленные ситуации, когда российская сторона не посредством «отпускников» и бойцов ЧВК, а своими силами вступала в бой, оставляя сгоревшие остовы танков под ударами реактивной и ствольной артиллерии прямо из-за ленточки государственной границы.Но нет, официальный Киев давно уже «переварил» все эти провалы в горне политической пропаганды, за некоторые из провалов даже раздал ордена и медали, видимо за успешное «драпанье» с поля боя. В любом случае те провалы уже в некотором роде превратились либо в давнишнюю историю, либо даже в «героическое организованное отступление», хотя на деле это не было ни первым, ин вторым, ни третьим.К тому же привалили новые «мантры», которые вовсю источает Киев. Главными аргументами в пользу того, что авантюры военно-политического руководства Украины является собственно два. Во-первых, то, что у Киева якобы уже не такая армия, что была в 2014, а организованная, слаженная, идеологически выстроенная и перевооруженная «западным оружием» (умалчивая о количестве и качестве). Во-вторых, звучат традиционные аргументы о том, что Киев, якобы на острие борьбы с тоталитарной Россией и весь мир (ну хотя бы США и Великобритания) их поддерживает. Данная «мантра» «Америка с нами» известная еще со времен штурма аэропорта Бельбек снова в ходу, причем громче, чем когда-либо.Все это заставляет всерьез напрячься даже тем, кто полагает, что мощь украинской армии фальшива, а поддержка «союзников» не более чем воспоминание об оной в Грузии. Напрячься потому, что Киев способен на любую глупость в угоду западным хозяевам.Что происходит в КиевеОдной из причин нынешнего осложнения ситуации является украинский внутриполитический фактор. Проект «президент Зеленский» окончательно обанкротился в глазах как украинского обывателя, так и представителей различных общественно-политических групп от либералов до радикалов. Кресло под Зеленским качается, и он пытается раскачивать ситуацию в такт, дабы усидеть.Собственно, уесть три главных задачи., опередить Порошенко в списке главных друзей Байдена. Это для него критически важно, потому, что уже фактически и не скрывается, что всем политическим процессом (кроме эксцессов исполнителей) заправляют именно американцы. Байден, судя по всему не настроен против Зеленского, более того считает оного удобной марионеткой и придурком. Он будет вполне рад если всю грязную работу возьмет на себя Зеленский, а затем вылетит из президентского кресла, оставив его для Порошенко, с которым у Байдена давние деловые связи., это существенная популярность блока «За жизнь», возглавляемая Медведчуком. К сожалению, для Зеленского рейтинги оппозиции растут. Растут они из-за того, что «За жизнь», какой бы уродливой не была ее политическая программа, перемежающей вменяемые рассуждения об экономическом и социальном развитии с неадекватными рассуждениями об «украинстве» остальные партии представляют политический продукт еще более неадекватный. Борьба с влиянием оппозиции по Зеленскому свелась к закрытию ряда оппозиционных СМИ, возбуждением уголовных дел на нескольких оппозиционных политиков. Этим Зеленский еще больше ухудшил свое положение представ гонителем свободы слова и человеком с диктаторскими замашками.– это радикалы, которые снова пытаются раскачивать государственную лодку. И хотя значительная их часть уже была успешно «утилизирована» в прежних боях на Донбассе и в «мирной жизни», которая для многих из них оказалась криминальной, оставшиеся по-прежнему создают эффект критической массы, давящей на официальные власти. И убрать их нельзя. Их политические силы практически не имеют парламентской перспективы, а убирать по одному с улиц по уголовным статьям, слишком хлопотно и громко.В связи с этим для Зеленского победа на Донбассе стала бы прекрасным шансом на восстановление своего подорванного авторитета, среди значительной части избирателей, это же поддержат и США с Байденом, это отвлечет от действий против Медведчука, да и позволит утилизировать значительную часть радикалов в неминуемых потерях в боях за Донбасс. Куда не кинь всюду плюс для него. Кроме одного. Победить ему не получится.Попутно вызрели и геополитические расклады, которые способствуют началу полномасштабной войны на Донбассе. Исходит это из трех составляющих.Первой, является укоренение администрации Байдена в США. С момента выборов прошло достаточное время для того, чтобы новая администрация взялась за дело серьезно и основательно. Основательность связана в том числе и со стремлением наращивания давления на Россию – страну, которую администрация Байдена причисляет к совокупности своих геополитических противников. Да и в самих США не все благополучно и в экономике, и в сфере борьбы с эпидемиями, да и по другим направлениям тоже. Хуже всего, что Байдена многие американцы считают неудачным, бессильным президентом. В таком случае, идея проверить Россию на прочность чужими руками и продемонстрировать риторическую жесткость против России может показаться вашингтонским стратегам вполне приемлемым вариантом.Второй, следует назвать стремление пошатнуть улучшающееся взаимодействие России с отдельными странами ЕС в рамках так называемой «вакцинной дипломатии». Россия, через поставку вакцины «Спутник V» обеспечивает налаживание диалога, что, конечно, не может радовать ее геополитических противников.Третье, это экономический аспект. Остановить продвижение проекта «Северный поток - 2» даже с учетом давления на Германию не удается, и не удастся без серьезного повода, например, обвинения России в развязывании войны. В таком случае, есть надежда, что власти Германии сами и добровольно похоронят газотранспортный проект, без перехода к полномасштабной экономической и дипломатической войне с США. Для Байдена это была бы полномасштабная победа.Почему речь здесь идет о Байдене и США? Да потому, что сейчас только США контролирует политику украинских властей, более никто этого сделать не сможет. Вот и выходит, что для США военная авантюра Украины на Донбассе будет только на руку. И подогрев уже ведется. США и Великобритания заявляют о полной поддержке Украины, в СМИ появляются статьи о том, что в случае операции на Донбассе возможно прямое столкновение России и НАТО, во Львов летит американский транспортный самолет с военными (правда не ясно какими именно) грузами. Все это напоминает события, предшествовавшие событиям 08.08.08, когда американские власти точно также вели Грузию к авантюре по взятию Южной Осетии.Итоговым является стремление США похоронить наклевывающееся взаимодействие России и ЕС, важнейшие экономические проекты, а равно выставить Россию в качестве агрессора, покушающегося на Украину. Везде профит!Что же делает в таком случае Россия? Собственно, две вещи – формирует необходимую на взгляд высшего политического руководства России международную позицию и демонстрирует (причем совершенно этого не скрывая) украинской стороне нежелательность дальнейшей эскалации конфликта.Но обо всем по порядку. Россия готовит консультации с участием Путина, Меркель и Макрона. Нормандский формат за отсутствием Зеленского, поскольку с ним говорить уже не о чем. Он марионетка Байдена. Главная задача донести до политических кругов Франции и Германии, что Россия не начинает и не готовит какие-либо действия против Украины, но будет вынуждена ответить на срыв реализации минских соглашений. Увы, но эта информация, хотя и будет услышана Меркель и Макроном ни на что не повлияет, так как последние в первую очередь будут реагировать не на реальность, а на политические расклады в своих странах и реакцию СМИ, а они будут безусловно не в пользу России.Кроме дипломатических усилий Россия предпринимает и шаги в сторону убеждения Киева в бесполезности донбасской авантюры. Первым шагом является дружная реакция политических кругов России, осудивших эскалацию боевых действий Киевом и намекающих на прямое участие России в препятствовании Киеву в совершении военных преступлений. Хотя не думаю, что украинские власти это убедит.Другой ход более убедительный – переброска военной техники в Крым и в сторону западной границы России. В общем то с военной точки зрения в этом смысла практически нет. Группировка российских войск в Крыму и на границе с Украиной (включая воссозданные с 2014 года дивизии и армии) достаточна, чтобы решить любую задачу. Но посреди бела дня в Крым везут самоходные артиллерийские установки по крымскому мосту, летят боевые вертолеты, а из разных городов России идут кадры перемещения техники – танков, артиллерии, бронетранспортеров в сторону западной границы. Отовсюду, через крупные населенные пункты (Тюмень, Иркутск). Не понять, что они идут, якобы к границе с Украиной невозможно, не заметить тоже. Транспортировка специально осуществляется днем и без какой-либо маскировки. Чтоб увидели и поняли. Но не увидят и не поймут. Потому что не хотят, ни видеть, ни понимать.Россия предпринимает последние и логичные шаги в надежде предотвратить полномасштабную войну на Донбассе. Но это практически нереально. Все понимают, что в случае атаки на Донбасс Россия ответит. Возможно скрытно в виде контрудара корпусов народных милиций ДНР и ЛНР, но ответит. И от этого ответа снова будут и котлы, и потери. Украина не способна победить, но кажется, что она стремиться проиграть, но так, чтобы не очень больно, но с красивой картинкой, с которой можно кричать об агрессии России.Увы, в данном случае, хотя все, не исключая Киева, Вашингтона, Лондона и всех других столиц понимают, что нарушение минских соглашений и широкомасштабная операция на Донбассе приведет только и исключительно к разгрому украинских вооруженных сил, кажется, что это их не смущает.Киев рассчитывает получить не очень сильный ответ, может быть потерять пару-тройку населенных пунктов и получить сильный аргумент для демонстрации «агрессии России», после чего «отскочить» и снова начать заявлять о готовности к любым форматам переговоров.Вашингтону и Лондону вообще нужно лишь две вещи. В очередной раз пощупать реакцию России на раздражители и может быть узнать о действиях российских вооруженных сил что-то новое. И получить возможность давления на ЕС по недопущению возобновления диалога с Россией. Что будет с Киевом, вооруженными силами и мирным населением их не очень-то и волнует. Их взгляд – сугубо прагматичный. Их позиция предельно ясна. Их устроит любой расклад, не выходящий за пределы Грузинского сценария 08.08.08. Они даже рады будут признанию Россией суверенитета ДНР и ЛНР, равно как и незначительным территориальным потерям Украины. Все это для них окупится с лихвой.Есть только один выход, который позволит предотвратить очередные преступления ВСУ на Донбассе – демонстрация того, что ответный удар будет нанесен лично по тем, кто принимает решения, или изображает из себя принимающего решения. Если ответный удар будет лично по Зеленскому, Шмыгалю, Порошенко, другим политическим деятелям, по соответствующему этажу в здании СБУ где сидят американские советники. То есть только личный страх за свою жизнь способен побудить Киев не делать глупостей. Вот только убедить будет трудно. Висел ли Саакашвили на телеграфном столбе? Расстреляны ли Порошенко, Турчинов, Яценюк за военные преступления? Лишен ли имущества Коломойский? Сделано ли хоть что то, чтобы российское послание доходило до конкретного субъекта, пытающегося противостоять России? Нет, увы, не сделано. И в таком случае каждый следующий, стремящийся станцевать под дудку Вашингтона и проверить на прочность Россию, будет понимать, что ему лично, его семье, друзьям, интересам в бизнесе, ничего не будет! Опасаться не стоит! Значит можно действовать.Большой войны на Донбассе не будет, у ВСУ просто нет на это возможностей, но обострение, более масштабное, чем то, что проходит сейчас, которое захотят перетащить в политическое поле будет обязательно и реагировать на него нужно предельно жестко. Только Зеленский висящий в петле на столбе сможет охладить следующих в очереди проверить Россию на прочность. Иначе – никак.М.Тирских, науч. рук. "АЦБР", глав. ред. журнала "Exlegis: правовые исследования"