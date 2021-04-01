"Горсвет" планирует к майским праздникам установить в Луганске 400 инсталляций

Сотрудники городского коммунального предприятия электросетей наружного освещения "Горсвет" планируют к майским праздникам установить в Луганске 400 светящихся композиций. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на директора предприятия Владимира Родионова.

"Планируем к Первомаю, Пасхе и Дню Победы завершить монтаж 400 новых праздничных инсталляций (тематических светящихся композиций - примечание ЛИЦ) на улицах Луганска. Новые инсталляции появятся на шести улицах города. На двух – Победоносной и Второй Краснознаменной – мы эту работу уже провели, подготовили инсталляции к включению", – рассказал он.

Родионов уточнил, что сейчас коммунальщики ведут работы на улицах Советская и Буденного.

"В планах еще (улицы) Оборонная и 16-я Линия. Кроме того, к майским праздникам установим 20 новых перетяжек", – добавил директор предприятия.

05 апреля — Луганск