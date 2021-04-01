"Луганскгаз" просит жителей Антрацита не использовать теплоноситель как техническую воду

Государственное предприятие (ГП) "Луганскгаз" просит жителей Антрацита не использовать теплоноситель в батареях в качестве технической воды. Об этом сообщила пресс-служба ГП.

"Уважаемые жители города Антрацит! В связи с аварийным прекращением водоснабжения города администрация управления "АнтрацитТепло" ГП "Луганскгаз" убедительно просит своих абонентов не использовать теплоноситель в батареях и радиаторах в качестве технической воды", - говорится в сообщении.

На предприятии пояснили, что использование воды в других целях "может спровоцировать опустошение системы централизованного отопления, что впоследствии приведет к остановке котельных, подведомственных предприятию".

"Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации!" – призвала пресс-служба.

05 апреля — Луганск