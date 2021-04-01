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"Луганскгаз" просит жителей Антрацита не использовать теплоноситель как техническую воду

root Сегодня, 18:300Новости
"Луганскгаз" просит жителей Антрацита не использовать теплоноситель как техническую воду
Государственное предприятие (ГП) "Луганскгаз" просит жителей Антрацита не использовать теплоноситель в батареях в качестве технической воды. Об этом сообщила пресс-служба ГП.
"Уважаемые жители города Антрацит! В связи с аварийным прекращением водоснабжения города администрация управления "АнтрацитТепло" ГП "Луганскгаз" убедительно просит своих абонентов не использовать теплоноситель в батареях и радиаторах в качестве технической воды", - говорится в сообщении.
На предприятии пояснили, что использование воды в других целях "может спровоцировать опустошение системы централизованного отопления, что впоследствии приведет к остановке котельных, подведомственных предприятию".
"Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации!" – призвала пресс-служба.
05 апреля — Луганск

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