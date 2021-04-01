В России объявлена В«гаражная амнистияВ», но воспользоваться ею смогут не все

«По предварительным оценкам, больше миллиона таких гаражей существует в России. Но таких объектов будет гораздо больше. Упрощённая процедура оформления гаражей в собственность пойдёт на пользу и гражданам, и властям», — уверен автор инициативы — председатель думского Комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Президент Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии». Он позволит бесплатно оформить в собственность гаражи и землю под ними в упрощённом порядке. Согласно документу, до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, возведённый до 30 декабря 2004 года, имеет право получить в собственность бесплатно земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, на котором расположено сооружение.Для оформления гаража и земельного участка в собственность потребуется одно заявление в органы местного самоуправления. Оплачивать кадастровые работы и госпошлину не придётся. При этом оформить в упрощённом порядке, то есть по одному заявлению, можно будет как капитальный, так и некапитальный железный гараж. Вместе с заявлением гражданин должен предоставить документ, по которому он получил во владение земельный участок.Документом предусмотрено, что приватизировать гараж и землю может не только первый собственник, но и его наследники. Учитывая, что времени с тех пор прошло немало, эта мера нашла поддержку у законодателей. Также воспользоваться «гаражной амнистией» смогут и граждане, которые приобрели гаражи у первоначальных владельцев. Однако под «амнистию» не подпадут самострои, а также подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах.источник