Новые тарифы на услуги по содержанию домов вводят в Луганске с завтрашнего дня
Измененные тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий начнут действовать в Луганске с 6 апреля. Об этом сообщил Игорь Гурский, начальник управления экономики Администрации города.
«Распоряжением главы администрации Луганска от 19 марта 2021 года были установлены тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, предоставляемые городским коммунальным предприятием «Центрожилком». Данное распоряжение вступает в силу 6 апреля текущего года», — рассказал он.
Гурский уточнил, что структура тарифа остается прежней и включает в себя 14 услуг:
уборку придомовой территории, подвалов, технических этажей и кровли;
техническое обслуживание лифтов и диспетчерских систем связи;
эксплуатацию диспетчерских систем связи;
техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, а также внутридомовых систем централизованного отопления и горячего водоснабжения;
дератизацию;
дезинсекцию;
техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования;
текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов; обслуживание дымовых и вентиляционных каналов;
освещение мест общего пользования, подвалов и подкачку воды, а также энергоснабжение лифтов.
«Тарифы установлены для каждого дома отдельно. Ознакомиться с размерами тарифов можно на официальном сайте администрации Луганска», — проинформировал начальник управления.
Он добавил, что 28 марта вступило в силу распоряжение главы городской администрации от 11 марта 2021 года «Об установлении коммунальному предприятию «Юбилейное» тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий».
«Ознакомиться с размерами тарифов по каждому дому отдельно также можно на официальном сайте администрации Луганска. Минимальный размер тарифа составляет 4,50 рублей, максимальный — 7,92 рублей за квадратный метр», — отметил Гурский.
Ранее администрация Луганска информировала об измененных тарифах на услуги по обращению с бытовыми отходами.
Удобный город - Сегодня, 18:37 171
«Распоряжением главы администрации Луганска от 19 марта 2021 года были установлены тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, предоставляемые городским коммунальным предприятием «Центрожилком». Данное распоряжение вступает в силу 6 апреля текущего года», — рассказал он.
Гурский уточнил, что структура тарифа остается прежней и включает в себя 14 услуг:
уборку придомовой территории, подвалов, технических этажей и кровли;
техническое обслуживание лифтов и диспетчерских систем связи;
эксплуатацию диспетчерских систем связи;
техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, а также внутридомовых систем централизованного отопления и горячего водоснабжения;
дератизацию;
дезинсекцию;
техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования;
текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов; обслуживание дымовых и вентиляционных каналов;
освещение мест общего пользования, подвалов и подкачку воды, а также энергоснабжение лифтов.
«Тарифы установлены для каждого дома отдельно. Ознакомиться с размерами тарифов можно на официальном сайте администрации Луганска», — проинформировал начальник управления.
Он добавил, что 28 марта вступило в силу распоряжение главы городской администрации от 11 марта 2021 года «Об установлении коммунальному предприятию «Юбилейное» тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий».
«Ознакомиться с размерами тарифов по каждому дому отдельно также можно на официальном сайте администрации Луганска. Минимальный размер тарифа составляет 4,50 рублей, максимальный — 7,92 рублей за квадратный метр», — отметил Гурский.
Ранее администрация Луганска информировала об измененных тарифах на услуги по обращению с бытовыми отходами.
Удобный город - Сегодня, 18:37 171
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