Новые тарифы на услуги по содержанию домов вводят в Луганске с завтрашнего дня



«Распоряжением главы администрации Луганска от 19 марта 2021 года были установлены тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, предоставляемые городским коммунальным предприятием «Центрожилком». Данное распоряжение вступает в силу 6 апреля текущего года», — рассказал он.

Гурский уточнил, что структура тарифа остается прежней и включает в себя 14 услуг:

уборку придомовой территории, подвалов, технических этажей и кровли;

техническое обслуживание лифтов и диспетчерских систем связи;

эксплуатацию диспетчерских систем связи;

техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, а также внутридомовых систем централизованного отопления и горячего водоснабжения;

дератизацию;

дезинсекцию;

техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования;

текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов; обслуживание дымовых и вентиляционных каналов;

освещение мест общего пользования, подвалов и подкачку воды, а также энергоснабжение лифтов.

«Тарифы установлены для каждого дома отдельно. Ознакомиться с размерами тарифов можно на официальном сайте администрации Луганска», — проинформировал начальник управления.

Он добавил, что 28 марта вступило в силу распоряжение главы городской администрации от 11 марта 2021 года «Об установлении коммунальному предприятию «Юбилейное» тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий».

«Ознакомиться с размерами тарифов по каждому дому отдельно также можно на официальном сайте администрации Луганска. Минимальный размер тарифа составляет 4,50 рублей, максимальный — 7,92 рублей за квадратный метр», — отметил Гурский.

Ранее администрация Луганска информировала об измененных тарифах на услуги по обращению с бытовыми отходами.

Удобный город - Сегодня, 18:37 171 Измененные тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий начнут действовать в Луганске с 6 апреля. Об этом сообщил Игорь Гурский, начальник управления экономики Администрации города.«Распоряжением главы администрации Луганска от 19 марта 2021 года были установлены тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, предоставляемые городским коммунальным предприятием «Центрожилком». Данное распоряжение вступает в силу 6 апреля текущего года», — рассказал он.Гурский уточнил, что структура тарифа остается прежней и включает в себя 14 услуг:уборку придомовой территории, подвалов, технических этажей и кровли;техническое обслуживание лифтов и диспетчерских систем связи;эксплуатацию диспетчерских систем связи;техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, а также внутридомовых систем централизованного отопления и горячего водоснабжения;дератизацию;дезинсекцию;техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования;текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов; обслуживание дымовых и вентиляционных каналов;освещение мест общего пользования, подвалов и подкачку воды, а также энергоснабжение лифтов.«Тарифы установлены для каждого дома отдельно. Ознакомиться с размерами тарифов можно на официальном сайте администрации Луганска», — проинформировал начальник управления.Он добавил, что 28 марта вступило в силу распоряжение главы городской администрации от 11 марта 2021 года «Об установлении коммунальному предприятию «Юбилейное» тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий».«Ознакомиться с размерами тарифов по каждому дому отдельно также можно на официальном сайте администрации Луганска. Минимальный размер тарифа составляет 4,50 рублей, максимальный — 7,92 рублей за квадратный метр», — отметил Гурский.Ранее администрация Луганска информировала об измененных тарифах на услуги по обращению с бытовыми отходами.Удобный город - Сегодня, 18:37 171

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