Более 22 тысяч луганчан обратились за помощью в Пенсионный фонд



«За март текущего года на прием к руководителям органов Пенсионного фонда ЛНР обратилось 1 026 граждан, в приемные — 20 126 человек, по номерам телефонных горячих линий позвонило 638 человек», — говорится в сообщении.

За указанный период в ведомство поступило 82 письменных обращения и 22 — через информационный портал «Интернет-приемная».

«Пенсионный фонд ведет активную информационно-разъяснительную работу. Так, за март 2021 года проведен 21 выездной прием, 13 встреч с трудовыми коллективами, 36 встреч с гражданами по месту жительства, организовано 26 тематических телефонных горячих линий», — добавили в ПФ.

Там отметили, что в рамках проведенных мероприятий консультации получили 406 человек. Политика - Сегодня, 18:29 200 Почти 22 тыс. луганчан в марте обратились за помощью в территориальные управления Пенсионного фонда. Об этом сообщили в ведомстве.«За март текущего года на прием к руководителям органов Пенсионного фонда ЛНР обратилось 1 026 граждан, в приемные — 20 126 человек, по номерам телефонных горячих линий позвонило 638 человек», — говорится в сообщении.За указанный период в ведомство поступило 82 письменных обращения и 22 — через информационный портал «Интернет-приемная».«Пенсионный фонд ведет активную информационно-разъяснительную работу. Так, за март 2021 года проведен 21 выездной прием, 13 встреч с трудовыми коллективами, 36 встреч с гражданами по месту жительства, организовано 26 тематических телефонных горячих линий», — добавили в ПФ.Там отметили, что в рамках проведенных мероприятий консультации получили 406 человек. Политика - Сегодня, 18:29 200

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