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Российский самолет для полетов по ДОН заметили у границ Украины

Sergey Сегодня, 19:300Новости
Российский самолет для полетов по ДОН заметили у границ Украины

Российские военные Telegram-каналы, ссылаясь на данные ресурса «Флайтрадар24», который позволяет отслеживать траекторию полета воздушных судов в режиме реального времени, сообщили, что самолет Ту-214ОН, который использовался Россией по Договору об открытом небе, заметили у границы Украины.
Отметим, лайнер оборудован бортовым комплексом авиационного наблюдения, который включает цифровую аэрофотоаппаратуру, телевизионные и инфракрасные камеры, РЛС бокового обзора, бортовой цифровой вычислительный комплекс и систему навигационного обеспечения.
Согласно данным ресурса, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону, рядом с украинской границей.
«Особо интересна траектория его полета в районе украинской границы перед заходом на посадку», — отмечают российские военные эксперты.


«В нужное время и в нужном месте сегодня появился самолет оптической разведки Ту-214ОН ВКС России», – подписал пост автор Telegram-канала «Милитарист».

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