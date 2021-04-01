Российский самолет для полетов по ДОН заметили у границ Украины

«Особо интересна траектория его полета в районе украинской границы перед заходом на посадку», — отмечают российские военные эксперты.

«В нужное время и в нужном месте сегодня появился самолет оптической разведки Ту-214ОН ВКС России», – подписал пост автор Telegram-канала «Милитарист».

Российские военные Telegram-каналы, ссылаясь на данные ресурса «Флайтрадар24», который позволяет отслеживать траекторию полета воздушных судов в режиме реального времени, сообщили, что самолет Ту-214ОН, который использовался Россией по Договору об открытом небе, заметили у границы Украины.Отметим, лайнер оборудован бортовым комплексом авиационного наблюдения, который включает цифровую аэрофотоаппаратуру, телевизионные и инфракрасные камеры, РЛС бокового обзора, бортовой цифровой вычислительный комплекс и систему навигационного обеспечения.Согласно данным ресурса, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону, рядом с украинской границей.источник