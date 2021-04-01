Вчера, школьник получил удар током в 6 тыс. вольт, играя в старой котельной
Свердловский школьник получил удар электротоком в шесть тысяч вольт, играя со сверстниками на территории заброшенной котельной. Об этом сообщили в
пресс-службе МЧС.
В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел вечером 4 апреля в Свердловске. Школьники решили поиграть в заброшенной полуразрушенной котельной, на территории которой расположена трансформаторная подстанция.
«Здание двухэтажное, стены полуразрушенные, и в одно из углублений залез ребенок, дотронулся до проводов. Удар током был настолько сильным (шесть тысяч вольт), что подростка отбросило на несколько метров вниз», — рассказали в МЧС.
Друзья пострадавшего испугались и бросили своего друга, который от удара током получил тяжелые травмы. На помощь пострадавшему прибежали местные жители, которые услышали сильный хлопок.
В Министерстве сообщили, что пострадавший 12-летний мальчик после обследования в городской больнице Свердловска с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ожог левой стороны четвертой степени» был переведен в Луганскую детскую клиническую больницу.
В настоящее время ребенок находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии, добавили в МЧС.
«Уважаемые родители! Статистика показывает, что случаи детского электротравматизма зачастую вызваны грубыми нарушениями правил электробезопасности. Дети и подростки по незнанию заходят на территорию и в помещения трансформаторных подстанций или добираются до высоковольтных проводов. Итог, чаще всего, — это тяжелая травма или гибель», — предупредили в пресс-службе.
В МЧС призвали родителей рассказывать своим детям о правилах обращения с электричеством.
МЧС напоминает, что вблизи объектов электросетевого хозяйства категорически запрещается:
— проникать в трансформаторные подстанции, открывать дверцы электрических устройств;
— влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;
— бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея и рыбачить вблизи линии электропередачи;
— приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле на расстояние ближе 8-10 метров;
— пользоваться электроприборами без разрешения взрослых;
— пользоваться неисправными электроприборами, браться за провода электроприборов мокрыми руками, тянуть за провода.
Ранее подобный случай произошел в Луганске, где подросток получил удар электротоком в трансформаторной подстанции бывшей воинской части.
Происшествия - Сегодня, 19:46 140
пресс-службе МЧС.
В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел вечером 4 апреля в Свердловске. Школьники решили поиграть в заброшенной полуразрушенной котельной, на территории которой расположена трансформаторная подстанция.
«Здание двухэтажное, стены полуразрушенные, и в одно из углублений залез ребенок, дотронулся до проводов. Удар током был настолько сильным (шесть тысяч вольт), что подростка отбросило на несколько метров вниз», — рассказали в МЧС.
Друзья пострадавшего испугались и бросили своего друга, который от удара током получил тяжелые травмы. На помощь пострадавшему прибежали местные жители, которые услышали сильный хлопок.
В Министерстве сообщили, что пострадавший 12-летний мальчик после обследования в городской больнице Свердловска с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ожог левой стороны четвертой степени» был переведен в Луганскую детскую клиническую больницу.
В настоящее время ребенок находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии, добавили в МЧС.
«Уважаемые родители! Статистика показывает, что случаи детского электротравматизма зачастую вызваны грубыми нарушениями правил электробезопасности. Дети и подростки по незнанию заходят на территорию и в помещения трансформаторных подстанций или добираются до высоковольтных проводов. Итог, чаще всего, — это тяжелая травма или гибель», — предупредили в пресс-службе.
В МЧС призвали родителей рассказывать своим детям о правилах обращения с электричеством.
МЧС напоминает, что вблизи объектов электросетевого хозяйства категорически запрещается:
— проникать в трансформаторные подстанции, открывать дверцы электрических устройств;
— влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;
— бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея и рыбачить вблизи линии электропередачи;
— приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле на расстояние ближе 8-10 метров;
— пользоваться электроприборами без разрешения взрослых;
— пользоваться неисправными электроприборами, браться за провода электроприборов мокрыми руками, тянуть за провода.
Ранее подобный случай произошел в Луганске, где подросток получил удар электротоком в трансформаторной подстанции бывшей воинской части.
Происшествия - Сегодня, 19:46 140
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