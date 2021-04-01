В Луганске почти 2 тысячи пенсионеров увеличили размер своих пенсий в марте



«За март 2021 года органами Пенсионного фонда ЛНР назначено 1 465 пенсий, проведено 1 727 перерасчетов пенсий, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что на территории региона «принято на учет 80 граждан (гражданские пенсионеры) согласно постановлению Правительства ЛНР от 3 сентября 2019 года «Об утверждении Временного порядка постановки на учет в органах Пенсионного фонда Луганской Народной Республики лиц, прибывших на постоянное проживание в Луганскую Народную Республику» (с изменениями)».

«За месяц заключен 31 договор о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, 16 человек воспользовались возможностью доплаты до размера минимального страхового взноса», — отметили в Пенсионном фонде. Экономика - Сегодня, 19:30 237 В Луганске Пенсионный фонд в марте 2021 года назначил и провел перерасчет пенсий с учетом трудового стажа и большего заработка почти 3,2 тыс. пенсионеров. Об этом сообщили в ведомстве.«За март 2021 года органами Пенсионного фонда ЛНР назначено 1 465 пенсий, проведено 1 727 перерасчетов пенсий, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии», — говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что на территории региона «принято на учет 80 граждан (гражданские пенсионеры) согласно постановлению Правительства ЛНР от 3 сентября 2019 года «Об утверждении Временного порядка постановки на учет в органах Пенсионного фонда Луганской Народной Республики лиц, прибывших на постоянное проживание в Луганскую Народную Республику» (с изменениями)».«За месяц заключен 31 договор о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, 16 человек воспользовались возможностью доплаты до размера минимального страхового взноса», — отметили в Пенсионном фонде. Экономика - Сегодня, 19:30 237

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