Синоптики прогнозируют днем 6 апреля в ЛНР до 15 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 6 апреля будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 15 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 5 апреля до 21:00 6 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, слабый туман, днем без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса выше нуля, днем – 12-14 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль – плюс 2 градуса ночью и 10-12 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 2 до 4 градусов тепла ночью и от 11 до 13 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 6 апреля метеорологи фиксировали в 1999 году – минус 6,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 и 1986 годах и составляла плюс 24,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 6 апреля – 05:22, время захода – 19:32. Продолжительность светового дня составит 14 часов 00 минут.

По предварительному прогнозу, утром и днем 7 апреля местами пройдут кратковременные дожди, юго-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, температурный фон повысится на 3-5 градусов. 8 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами ожидается слабый дождь, дневная температура воздуха понизится на 4-6 градусов.

05 апреля — Луганск