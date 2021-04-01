«Луганскгаз» просит жителей не использовать теплоноситель как техническую воду
ГП «Луганскгаз» просит жителей Антрацита не использовать теплоноситель в батареях в качестве технической воды. Об этом сообщила пресс-служба ГП.
«Уважаемые жители города Антрацит! В связи с аварийным прекращением водоснабжения города администрация управления «АнтрацитТепло» ГП «Луганскгаз» убедительно просит своих абонентов не использовать теплоноситель в батареях и радиаторах в качестве технической воды», — говорится в сообщении.
На предприятии пояснили, что использование воды в других целях «может спровоцировать опустошение системы централизованного отопления, что впоследствии приведет к остановке котельных, подведомственных предприятию».
«Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации!» — призвала пресс-служба. Удобный город - Сегодня, 20:45 2
«Уважаемые жители города Антрацит! В связи с аварийным прекращением водоснабжения города администрация управления «АнтрацитТепло» ГП «Луганскгаз» убедительно просит своих абонентов не использовать теплоноситель в батареях и радиаторах в качестве технической воды», — говорится в сообщении.
На предприятии пояснили, что использование воды в других целях «может спровоцировать опустошение системы централизованного отопления, что впоследствии приведет к остановке котельных, подведомственных предприятию».
«Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации!» — призвала пресс-служба. Удобный город - Сегодня, 20:45 2
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