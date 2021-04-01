Отсутствие электроснабжения в Луганске 6 апреля
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 6 апреля временно прекратят подачу электроснабжения в некоторые дома Жовтневого, Каменнобродского районов Луганска и поселка Юбилейный в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Буденного, 59б, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95;
улица Вавилова, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
улица Гулака-Артемовского, 1, 2, 3, 4, 6;
улица Джамбула, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;
улица Качалова, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133;
улица Кулика, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;
улица Лебедева-Кумача, 24в, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
улица Тома Муни, 1, 2, 3, 4, 5а, 6а;
улица Черняховского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 12.
В Каменнобродском районе электроснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:
улица Артема, 500-520;
переулок Гвоздильный, 20-52;
переулок Добролюбова, 17-23;
переулок Зенитный, 1-9;
улица Ковпака, 33;
улица Кожухаря, 62-109;
улица Ковпака, 11-94;
тупик Добролюбова, 24-44;
переулок Гвоздильный, 5б-21;
переулок Писарева, 1-12;
переулок Зенитный, 8-20;
тупик 2-й Кирпичный, 1а-11,
переулок Добролюбова, 18;
переулок Алтайский, 21-23;
улица Артема, 419-429;
улица 1905 Года, 65, 65а;
переулок Кирпичный, 4-8;
улица Коминтерна, 6-33;
улица Зои Космодемьянской, 62-119а;
переулок Краснофлотский, 2-13;
улица Рылеева, 74а-76;
улица Станиславского, 92а-117;
улица 9-го Января, 1-38а.
В поселке Юбилейный электроснабжение будут отключать по таким адресам:
квартал Ворошилова, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 20:25 113
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Буденного, 59б, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95;
улица Вавилова, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
улица Гулака-Артемовского, 1, 2, 3, 4, 6;
улица Джамбула, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;
улица Качалова, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133;
улица Кулика, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;
улица Лебедева-Кумача, 24в, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
улица Тома Муни, 1, 2, 3, 4, 5а, 6а;
улица Черняховского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 12.
В Каменнобродском районе электроснабжение будет временно отсутствовать по следующим адресам:
улица Артема, 500-520;
переулок Гвоздильный, 20-52;
переулок Добролюбова, 17-23;
переулок Зенитный, 1-9;
улица Ковпака, 33;
улица Кожухаря, 62-109;
улица Ковпака, 11-94;
тупик Добролюбова, 24-44;
переулок Гвоздильный, 5б-21;
переулок Писарева, 1-12;
переулок Зенитный, 8-20;
тупик 2-й Кирпичный, 1а-11,
переулок Добролюбова, 18;
переулок Алтайский, 21-23;
улица Артема, 419-429;
улица 1905 Года, 65, 65а;
переулок Кирпичный, 4-8;
улица Коминтерна, 6-33;
улица Зои Космодемьянской, 62-119а;
переулок Краснофлотский, 2-13;
улица Рылеева, 74а-76;
улица Станиславского, 92а-117;
улица 9-го Января, 1-38а.
В поселке Юбилейный электроснабжение будут отключать по таким адресам:
квартал Ворошилова, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 20:25 113
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