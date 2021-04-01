В ДНР заявили о прибытии делегации военного атташе США на позиции ВСУ в Донбассе

В ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.«Нашей разведкой получены данные о запланированном с 6 по 8 апреля прибытии в зону операции объединенных сил делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине с целью ознакомления с обстановкой», – сказал замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».По его информации, «западные кураторы Украины» планируют посетить районы подконтрольных Киеву Лоскутовки, Артемовска и Авдеевки. Одновременно с посещением делегации в указанных районах «запланирована работа семи журналистских групп телеканалов и информационных агентств».«Мы не исключаем, что с целью демонстрации западным партнерам обострения на линии соприкосновения, а также традиционного обвинения нас в обстрелах подконтрольной Украине территории украинские вооруженные формирования будут вести провокационный огонь, а также фиксировать постановочные обстрелы своих позиций», – добавил Басурин.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».Накануне мирный житель подорвался в Луганской Народной Республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Днем ранее ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.Также в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.