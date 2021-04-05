Донбасс. Оперативная лента военных событий 07.04.2021

«Под огнем ВФУ оказался поселок Широкая Балка на западной окраине Горловки. Противник применял минометы калибром 82 мм. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.».

"Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Лозовое, Желобок, Калиново и поселка Молодежное. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 05.04.202109:55Украинские войска за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).09:00Киевские силовики шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).