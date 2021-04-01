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В Донецке в подъезде жилого дома произошел взрыв

root Сегодня, 11:0025Новости
В Донецке в подъезде жилого дома произошел взрыв

В Донецке подъезде жилого дома произошел взрыв. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

«В Калининском районе в подъезде дома по улице Овнатаняна, 20-а произошел взрыв. Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавший направлен в больницу.
Граждане, не теряйте бдительность! При обнаружении неизвестных предметов, немедленно сообщайте в правоохранительные органы либо в службы безопасности!» — сказал он.

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