В Донецке в подъезде жилого дома произошел взрыв
В Донецке подъезде жилого дома произошел взрыв. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«В Калининском районе в подъезде дома по улице Овнатаняна, 20-а произошел взрыв. Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавший направлен в больницу.
Граждане, не теряйте бдительность! При обнаружении неизвестных предметов, немедленно сообщайте в правоохранительные органы либо в службы безопасности!» — сказал он.
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