В Донецке в подъезде жилого дома произошел взрыв



«В Калининском районе в подъезде дома по улице Овнатаняна, 20-а произошел взрыв. Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавший направлен в больницу.

Граждане, не теряйте бдительность! При обнаружении неизвестных предметов, немедленно сообщайте в правоохранительные органы либо в службы безопасности!» — сказал он.



В Донецке подъезде жилого дома произошел взрыв. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.