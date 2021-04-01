Госкомстат ЛНР призывает перевозчиков до 26 апреля предоставить данные статобследования

Государственный комитет статистики ЛНР призывает физических лиц-предпринимателей, осуществляющих перевозку грузов на коммерческой основе автомобильным транспортом, до 26 апреля предоставить данные статобследования для последующего экономического анализа состояния грузовых перевозок в Республике. Об этом сообщили в ведомстве.

"Во исполнение Государственного плана статистических работ на 2021 год Государственный комитет статистики ЛНР с 12 по 18 апреля 2021 года будет проводить статистическое наблюдение за деятельностью физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (физических лиц-предпринимателей), осуществляющих перевозку грузов на коммерческой основе собственным (арендованным) автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.

В Госкомстате пояснили, что обследование проводится по форме №51-груз (2 раза в год) "с целью получения достоверных репрезентативных данных для дальнейшего использования результатов в экономическом анализе состояния грузовых автоперевозок в ЛНР".

"Всем физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (физическим лицам-предпринимателям), которые внесены в реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом по виду деятельности "грузовой автомобильный транспорт", необходимо предоставить заполненные формы территориальному органу Госкомстата ЛНР по месту нахождения или непосредственно в Госкомстат ЛНР до 26 апреля 2021 года", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что для заполнения отчетности по указанному статистическому наблюдению необходимо использовать соответствующие бланки, утвержденные приказом Госкомстата от 9 декабря 2020 года.

В Госкомстате подчеркнули, что все первичные статистические данные, полученные в ходе наблюдения, имеют ограниченный доступ и "используются исключительно для статистических целей в сводном обезличенном виде".

06 апреля — Луганск