Работодатели с начала года открыли 9,5 тыс. вакансий – Фонд соцстраха

Территориальные отделения Фонда социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) ЛНР в январе-марте 2021 года располагали информацией о наличии 9,5 тыс. вакантных постоянных рабочих мест. Об этом сообщили в фонде.

"В январе-марте 2021 года территориальные отделения фонда располагали информацией о наличии 9,5 тысяч вакантных рабочих мест на постоянной основе. Потребность в рабочих профессиях составила 44,9% от общего количества имеющихся вакансий, 41% – вакансии для служащих, 14,1% – профессии, не требующие специальной квалификации", - говорится в сообщении.

В ФССНСБ отметили, что на учете в фонде состояли 8,2 тыс. человек, ищущих работу.

"В общей численности состоящих на учете граждан мужчины составляют 51,6%, женщины – 48,4%, каждый третий, обратившийся в фонд, относится к категории молодежи в возрасте до 35 лет", - уточнили в ведомстве.

В фонде проинформировали, что из числа состоящих на учете 53,3% составляют рабочие, 27,6% – лица без профессии и 19,1% – служащие.

"По состоянию на 1 апреля 2021 года на одно свободное рабочее место претендовал в среднем по Республике один гражданин, ищущий работу", - добавили в ФССНСБ.

Напомним, территориальные отделения фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР в 2020 году располагали информацией о наличии 20,7 тыс. вакантных рабочих мест на постоянной основе.

06 апреля — Луганск