Пенсионер из Луганска выиграл суд у Пенсионного фонда Украины и получил невыплаченную пенсию за семь лет



Пенсионер из Луганска Сергей Кендзеерский получил решение суда о выплате пенсионного обеспечения за семь лет. Об этом сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) сегодня, 5 апреля, информирует ВВ.

Правозащитники называют это дело беспрецедентным. Суд, опираясь на международное право, признал медицинские справки, выданные на неподконтрольной территории.

Мужчина страдал сердечно-сосудистым заболеванием, которое в итоге привело к инвалидности. Кендзеерскому сначала назначили третью группу инвалидности, затем — вторую, а с ней и право получать пенсию. После 2014 года он вместе с женой оставался в Луганске. Выплачивать пенсию по инвалидности мужчине прекратили летом 2014 года из-за проведения антитеррористической операции (АТО).

В 2019 году 54-летний Сергей Кендзеерский переехал в Днипро. Там он обратился в Пенсионный фонд за выплатами, но получил отказ, как в начислении пенсии за прошедший период, и после того, как он выехал на подконтрольную территорию. У него отказались принимать заявление о восстановлении пенсии. Тогда он обратился к юристам УХСПЧ, которые составили иск в суд.

Юрист Виталия Серебрянская, которая и вела дело Кендзеерского в Днипре, также сначала обратилась в ПФУ.

«В ПФУ ответили, что не считают войну и невозможность в связи с ней уехать с временно оккупированных территорий уважительной причиной пропуска обращения в ПФУ в предусмотренный пятилетний срок. От Кендзеерского требовали справки о месте работы и зарплате. Хотели видеть оригиналы даже несмотря на то, что такие справки представители ПФУ могли увидеть в электронном виде в пенсионном деле. Сергей Миронович объяснял, что приехал не с курорта, а из зоны боевых действий и оккупации, и не мог вернуться назад», — рассказала правозащитница.

Кроме того, в ПФУ настаивали, что Кендзеерский должен был ежегодно проходить медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Он пять лет проходил МСЭК, но в Луганске. При этом в отделении Пенсионного фонда Украины отказывались учитывать выводы врачей с оккупированной территории. Поэтому в Днипро он прошёл новый осмотр — комиссия подтвердила II группу инвалидности.

В суде переселенец с юристами доказали, что в течение пяти лет он не мог покинуть оккупированную территорию по состоянию здоровья, поэтому и пропустил сроки обращения в ПФУ для восстановления пенсии. Просили выплатить пенсию полностью с августа 2014 года и возобновить выплаты в настоящее время.

В июле 2020 года Днепропетровский окружной административный суд принял сторону переселенца и признал, что проведение АТО/ООС является важной причиной, по которой пенсионер не мог обратиться в Пенсионный фонд, а также учёл документы ежегодной МСЭК, которые были выданы на неподконтрольной территории.

Юрист объясняет: в случае луганского пенсионера суд применил «намибийские исключения», сформулированные в решениях Международного Суда ООН и Европейского Суда по правам человека. Суть «намибийскиех исключений» в том, что документы, выданные оккупационными властями, могут приниматься судами во внимание и оцениваться вместе с другими доказательствами, если их пренебрежение ведёт за собой серьёзные нарушения или ограничения прав граждан. Рассмотрение судами таких документов не означает автоматического признания оккупационной власти.

«Это решение прецедентное, ведь признает уважительной причиной пропуск 5-летнего срока обращения за восстановлением пенсии — введение режима особого периода в Украине, проведение АТО/ООС и временную оккупацию территорий. И она может применяться как положительная судебная практика», — говорит Виталия Серебрянская.

Решение вступило в силу — апелляционного обжалования не было. В марте 2021 года Пенсионный фонд выплатил Сергею Кендзеерскому полную сумму задолженности.

Решение по делу Кендзеерского, как объясняют специалисты, крайне важно, ведь оно даёт надежду и другим людям получить то, что им принадлежит. В частности, решение важно, так как:

может применяться как положительная судебная практика;

добавлять уверенности другим гражданам, оказавшимся в подобной ситуации, бороться за свои права.

Примечательно, что еще в 2012 году журналисты писал о Сергее Кендзеерском, как о историке и краеведе из Антрацитовского района.

Новости Региона - Сегодня, 11:00 270 Пенсионер из Луганска Сергей Кендзеерский получил решение суда о выплате пенсионного обеспечения за семь лет. Об этом сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) сегодня, 5 апреля, информирует ВВ.

Правозащитники называют это дело беспрецедентным. Суд, опираясь на международное право, признал медицинские справки, выданные на неподконтрольной территории.Мужчина страдал сердечно-сосудистым заболеванием, которое в итоге привело к инвалидности. Кендзеерскому сначала назначили третью группу инвалидности, затем — вторую, а с ней и право получать пенсию. После 2014 года он вместе с женой оставался в Луганске. Выплачивать пенсию по инвалидности мужчине прекратили летом 2014 года из-за проведения антитеррористической операции (АТО).В 2019 году 54-летний Сергей Кендзеерский переехал в Днипро. Там он обратился в Пенсионный фонд за выплатами, но получил отказ, как в начислении пенсии за прошедший период, и после того, как он выехал на подконтрольную территорию. У него отказались принимать заявление о восстановлении пенсии. Тогда он обратился к юристам УХСПЧ, которые составили иск в суд.Юрист Виталия Серебрянская, которая и вела дело Кендзеерского в Днипре, также сначала обратилась в ПФУ.«В ПФУ ответили, что не считают войну и невозможность в связи с ней уехать с временно оккупированных территорий уважительной причиной пропуска обращения в ПФУ в предусмотренный пятилетний срок. От Кендзеерского требовали справки о месте работы и зарплате. Хотели видеть оригиналы даже несмотря на то, что такие справки представители ПФУ могли увидеть в электронном виде в пенсионном деле. Сергей Миронович объяснял, что приехал не с курорта, а из зоны боевых действий и оккупации, и не мог вернуться назад», — рассказала правозащитница.Кроме того, в ПФУ настаивали, что Кендзеерский должен был ежегодно проходить медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Он пять лет проходил МСЭК, но в Луганске. При этом в отделении Пенсионного фонда Украины отказывались учитывать выводы врачей с оккупированной территории. Поэтому в Днипро он прошёл новый осмотр — комиссия подтвердила II группу инвалидности.В суде переселенец с юристами доказали, что в течение пяти лет он не мог покинуть оккупированную территорию по состоянию здоровья, поэтому и пропустил сроки обращения в ПФУ для восстановления пенсии. Просили выплатить пенсию полностью с августа 2014 года и возобновить выплаты в настоящее время.В июле 2020 года Днепропетровский окружной административный суд принял сторону переселенца и признал, что проведение АТО/ООС является важной причиной, по которой пенсионер не мог обратиться в Пенсионный фонд, а также учёл документы ежегодной МСЭК, которые были выданы на неподконтрольной территории.Юрист объясняет: в случае луганского пенсионера суд применил «намибийские исключения», сформулированные в решениях Международного Суда ООН и Европейского Суда по правам человека. Суть «намибийскиех исключений» в том, что документы, выданные оккупационными властями, могут приниматься судами во внимание и оцениваться вместе с другими доказательствами, если их пренебрежение ведёт за собой серьёзные нарушения или ограничения прав граждан. Рассмотрение судами таких документов не означает автоматического признания оккупационной власти.«Это решение прецедентное, ведь признает уважительной причиной пропуск 5-летнего срока обращения за восстановлением пенсии — введение режима особого периода в Украине, проведение АТО/ООС и временную оккупацию территорий. И она может применяться как положительная судебная практика», — говорит Виталия Серебрянская.Решение вступило в силу — апелляционного обжалования не было. В марте 2021 года Пенсионный фонд выплатил Сергею Кендзеерскому полную сумму задолженности.Решение по делу Кендзеерского, как объясняют специалисты, крайне важно, ведь оно даёт надежду и другим людям получить то, что им принадлежит. В частности, решение важно, так как:может применяться как положительная судебная практика;добавлять уверенности другим гражданам, оказавшимся в подобной ситуации, бороться за свои права.Примечательно, что еще в 2012 году журналисты писал о Сергее Кендзеерском, как о историке и краеведе из Антрацитовского района.Новости Региона - Сегодня, 11:00 270

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