Взятием под контроль здания СБУ народ взял ответственность за свое будущее – Пасечник

Взятием под контроль здания управления СБУ в Луганской области народ взял на себя ответственность за свое будущее. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Прошло семь лет со дня взятия под контроль здания СБУ в Луганске. Это стало "точкой невозврата" в событиях Русской весны. Народ взял на себя ответственность за свое будущее. Политики Украины должны усвоить, что граждане ЛНР всегда готовы отстаивать свои права, принципы и интересы", - написал Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter.Участники проходившего в Луганске митинга в защиту конституционных прав 6 апреля 2014 года взяли под контроль здание управления СБУ в Луганской области. В честь этого события указом главы ЛНР в Республике установлена памятная дата "с целью сохранения в памяти поколения судьбоносных событий " и "установления традиций государственности Луганской Народной Республики".Русская весна – протесты и массовые общественно-политические акции, направленные на защиту статуса русского языка, в конце февраля - начале марта 2014 года охватившие Юго-Восток Украины после силовой смены власти в Киеве. Итогом Русской весны стало провозглашение Луганской и Донецкой Народных Республик.06 апреля — Луганск