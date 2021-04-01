Сегодня возможны сбои в подаче воды в Луганске



На предприятии отметили, что аварийные бригады проводят ремонтные работы в Каменнобродском районе по адресам: улица Мурманская, переулок Краснофлотский, улица Хабаровская, улица Рылеева, улица Индустриальная.

В Жовтневом районе сбои в подаче воды будут наблюдаться по улицам: Тихоокеанская, Серова, Бабушкина, Ульянова.

Специалисты предприятия будут проводить ремонтные работы в Артемовском районе по адресам: улица Фурманова, квартал Степной, улица 3-й Пятилетки.

В Ленинском районе сбои в подаче воды будут наблюдаться по таким адресам: квартал Шевченко, улица Лермонтова, улица Короткая, улица Советская, улица Матросова, улица Молодой Гвардии, улица Шелкового.

Экономика - Сегодня, 13:34 241 Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Лугансквода» информирует жителей города о временных сбоях водоснабжения по некоторым адресам города 6 апреля из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в ГУП.На предприятии отметили, что аварийные бригады проводят ремонтные работыпо адресам: улица Мурманская, переулок Краснофлотский, улица Хабаровская, улица Рылеева, улица Индустриальная.сбои в подаче воды будут наблюдаться по улицам: Тихоокеанская, Серова, Бабушкина, Ульянова.Специалисты предприятия будут проводить ремонтные работыпо адресам: улица Фурманова, квартал Степной, улица 3-й Пятилетки.сбои в подаче воды будут наблюдаться по таким адресам: квартал Шевченко, улица Лермонтова, улица Короткая, улица Советская, улица Матросова, улица Молодой Гвардии, улица Шелкового.Экономика - Сегодня, 13:34 241

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