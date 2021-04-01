Общественники в годовщину взятия здания СБУ в Луганске почтили память первого главы ЛНР (ФОТО)

Общественники Республики в седьмую годовщину взятия здания управления СБУ в Луганской области почтили память лидера народного сопротивления, первого главы ЛНР Валерия Болотова. Об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты (ОП) ЛНР.Памятное мероприятие, в котором приняли участие представители Общественной палаты, депутаты Народного Совета ЛНР, участники боевых действий в Донбассе, неравнодушные жители Луганска, состоялось у бюста Болотова, установленного на площади Героев Великой Отечественной войны в столице Республики."Мы помним и не дадим забыть, какой важной исторической фигурой является Валерий Дмитриевич Болотов. Его действия, его стремления стали катализатором народного подъема и патриотического всплеска в обществе, что и привело к созданию Луганской Народной Республики. Он действовал исключительно по зову сердца, не ради каких-либо благ, а ради светлого будущего наших людей", – отметил председатель ОП ЛНР Алексей Карякин.Собравшиеся почтили память Болотова минутой молчания и возложили к бюсту первого главы ЛНР цветы."Благодарю всех, кто пришел сегодня почтить память Валерия Дмитриевича. Будем достойны его памяти и искренних стремлений, ради которых он рискнул всем, что у него было. Его жизненный путь – это пример мужественности и искренней любви к Родине", – сказал Карякин.Участники проходившего в Луганске митинга в защиту конституционных прав 6 апреля 2014 года взяли под контроль здание управления СБУ в Луганской области. В честь этого события указом главы ЛНР в Республике установлена памятная дата "с целью сохранения в памяти поколения судьбоносных событий " и "установления традиций государственности Луганской Народной Республики".Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. Учился в школе № 18. В 1988 году был призван в армию, службу проходил в воздушно-десантном подразделении, имел боевой опыт. После службы получил два высших образования — экономическое и инженерно-техническое.В ходе протестов на юго-востоке Украины Болотов 5 апреля 2014 года призвал к открытому противостоянию украинским властям, в дальнейшем принял участие в захвате здания управления СБУ в Луганске.С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР – с 18 мая по 14 августа 2014 года. Скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности. 6 апреля 2017 года активисты общественных организаций открыли в Луганске мемориальную доску в память о первом главе ЛНР. 11 сентября 2020 года глава ЛНР Леонид Пасечник открыл бюст Болотова, который установили на площади Героев Великой Отечественной войны в Луганске.06 апреля — Луганск