Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Республике днем 7 апреля

Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами в Республике утром и днем 7 апреля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Утром и днем 7 апреля в Луганске, местами по территории ЛНР, ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

06 апреля — Луганск