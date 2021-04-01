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Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Республике днем 7 апреля

root Сегодня, 16:3029Новости
Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Республике днем 7 апреля
Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами в Республике утром и днем 7 апреля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Утром и днем 7 апреля в Луганске, местами по территории ЛНР, ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
06 апреля — Луганск

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