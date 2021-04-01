Британцы призвали Европу не вступать в конфликт на востоке Украины ради интересов США

"НАТО слишком слабая, чтобы что-то сделать против них [ВС РФ]. Ее недофинансировали в течение многих лет. А в России полно оружия", — написал один из пользователей.

"У нас есть летные комбинезоны для беременных, тренинги по обучению терпимости и тактичности, оплачиваемые операции по смене пола и многое другое. А что есть у них? Танки, ракеты, атомные подводные лодки и атомные бомбы? Лузеры!" — заявил пользователь под ником TheOldGuy55.

Пользователи Сети из Великобритании скептически отнесли к возможности вмешательства НАТО в вооруженный конфликт на востоке Украины.Pr Scr youtube.comОдна из публикаций на эту тему была размещена популярным изданием Daily Mail, пересказ статьи приводит "НьюИнформ". Британские журналисты высказались за поддержку Киева странами Альянса при обострении ситуации в Донбассе, в том числе военным образом.Однако читатели издания подвергли критике их воинственность и указали на несколько очевидных факторов, которые свидетельствуют об отсутствии европейских интересов в конфликте на украинской территории.Второй читатель предложил европейским странам не воевать на Украине ради интересов газовой компании, в правлении которой заседает сын нынешнего президента США.Третий отметил, что за 30 лет независимости Украина могла бы научиться самостоятельно защищаться, не рассчитывая на помощь НАТО, в которой она не состоит. Еще один комментатор проявил иронию и сарказм для описания причин, почему Альянсу стоит держаться подальше от российской армии.О негативных последствиях интеграции Украины и НАТО сообщала "Свободная пресса".Владимир Гусе